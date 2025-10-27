אפגניסטן תחת שלטון הטאליבן, ממשיכה לשלול זכויות מנשים ומיעוטים, והעולם שותק.
שר החינוך של הטאליבן הודיע היום בריש גלי, כי מבחינת הארגון, ההגבלות על נשים במדינה הן נצחיות ולא מצב זמני.
השייח' מלובי חביבאללה, שמשמש כראש משרד החינוך של אפגניסטן מאז הנסיגה האמריקאית הצהיר באופן שלא משתמע לשתי פנים: "לנשים אסור ללכת בבית ספר באמירות האסלאמית של אפגניסטן, לנשים אסור ללכת לאוניברסיטה, אסור להן ללמוד. וזה איסור נצחי!".
ההצהרה של שר החינוך מגיעה לאחר מכתב מחאה ששוגר מטעם האו"ם, אך המכתב לא השיג דבר, חוץ מלהביא בפועל להכרזה נצחית של הטאליבן על איסור כל למידת נשים בשטחי אפגניסטן.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים