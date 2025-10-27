הפרשן הבכיר לענייני ערבים צבי יחזקאלי, מבהיר כי ארגון הטרור חיזבאללה מתכנן לחטוף חייל: "הם מאוד משקיעים בזה וכבר ירדו לדרום"

הפרשן הבכיר לענייני ערבים צבי יחזקאלי, מבהיר כי ארגון הטרור חיזבאללה מתכנן לחטוף חייל, לאחר שהבין כי זה משתלם. לדברי יחזקאלי, ארגון הטרור כבר עובד על כך.

לדבריו: "חיזבאללה מתכנן לחטוף חייל. חיזבאללה מבין מכל הפסטיבל הזה שקרנו של חמאס עלתה רק בגלל שהוא החזיק חיילים ואזרחים חטופים, וזה הסיפור, ואת זה חיזבאללה רוצה. ואני חושב שחיזבאללה משקיע בזה. הוא יורד כבר לדרום, יש להם תוכניות, רואים את הדגלים שם,

חוזרים למוצבים".

הוא הוסיף: "וכאן ישראל צריכה להבין, יש פה אפשרות, אנחנו בלי השריף האמריקאי כמו שאמרת, שנותן לנו אישור לכל חיסון של ג'יהאד איסלאמי, צריך לפעול ולסיים את המהלך שהזירה הלבנון תפרוק את חיזבאללה מנשקו כל עוד זה לא קורה, ההבנה היא שחיזבאללה ימשיך וינסה לא לחזור למלחמה אבל בהחלט לעשות פה צעד שיסבך אותנו כמו חטיפת חייל חס וחלילה".