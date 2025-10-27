ארגון הטרור חמאס הודיע למתווכות כי הוא בתהליכי חילוץ של שבעה עד תשעה חללים חטופים שאת מיקומם הצליח ארגון הטרור לאתר באזורים שונים ברצועה

לפני פקיעת הדד לין של טראמפ: ארגון הטרור חמאס הודיע היום (שני) למתווכות כי הוא בתהליכי חילוץ של שבעה עד תשעה חללים חטופים שאת מיקומם הצליח ארגון הטרור לאתר באזורים שונים ברצועה. כך על פי דיווח של ערוץ א-שרק הסעודי.

הערב יפקע הדדלין של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאמר במוצאי שבת: "חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה. נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".

עוד באותו נושא מחבלי חמאס נכנסו לשטח בשליטת צה"ל באישור ישראל 07:29 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

אמש דווח כי ארגון הטרור חמאס ערך בסוף השבוע סיור שטח בשכונת שג’אעיה, באזור הנמצא בשליטה ישראלית, במטרה לאתר גופות של חטופים ישראלים ולהחזירן לישראל. בנוסף על פי דיווח ברצועת עזה על מחבלי חמאס שהגיעו יחד עם נציגי הצלב האדום לאזור בו לטענת חמאס נקבר הדר גולדין הי"ד.