האלימות במגזר הערבי: קטין דקר מוקדם יותר היום (שני) את חברו במהלך קטטה בבית ספר בכפר קרע. הקורבן פונה באורח אנוש לבית החולים. זמן קצר לאחר מכן נעצר החשוד בדקירה.

מהמשטרה נמסר: " לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות אירוע קטטה בבית ספר בכפר קרע בו נדקר קטין באורח אנוש ומפונה למרכז הרפואי כך על פי גורמי רפואה. עם קבלת הדיווח שוטרי מרחב מנשה מתחנת עירון הגיעו למקום והחלו בסריקות וכעבור זמן קצר הצליחו לאתר את החשוד בדקירה, קטין תלמיד בית ספר ועצרו אותו. החשוד מובל לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה, בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה יוחלט על המשך הליך בקשת הארכת מעצרו".

לפני כשבוע וחצי שומר בית ספר נורה למוות בכפר יאסיף הסמוכה לעכו. המשטרה פתחה בחקירה אחרי דיווח על ירי לעבר השומר, שפונה לטיפול במצב אנוש וזמן קצר לאחר מכן מותו נקבע בבית החולים.