יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, תקף את חברי הליכוד שהודיעו שישתתפו בהפגנת החרדים נגד הגיוס: "הליכוד הפך לסניף של חרדים ובן גביר"

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן תקף היום (שני) לפני זמן קצר את חברי הליכוד שהודיעו שישתתפו בהפגנת החרדים נגד הגיוס: "הליכוד הפך לסניף של חרדים ובן גביר,.

דבריו המלאים: "הליכוד בראשות נתניהו, ביד אחת שולח את ילדינו לחזית המלחמה וביד השנייה מפגין בעד השתמטות מהצבא! בקרוב מאוד אשים סוף לחרפה הזו ואעביר חוק גיוס חובה לכולם. עם אחד – גיוס אחד!".

מוקדם יותר פורסם כי לקראת הפגנת הענק של החרדים נגד גיוס, על רקע מעצר בחורי ישיבות עריקים, ח"כים בליכוד ובהם השר שלמה קרעי וח"כ אביחי בוארון מהליכוד ישתתפו במכה שמכונה "עצרת המיליון" החרדית. לדבריהם, “יש ברית בין הליכוד לציבור החרדי".

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי פרסם היום: "עצרת התפילה של החרדים ביום חמישי היא מבחינתי כנגד מי שעושה הכל כדי לחבל, להזיק ולפלג. לפיד, ליברמן, היועמ״שית המודחת וחבר מרעיה ושופטי בג״צ. זו הנקודה המרכזית. ובנקודה הזו אני מלא מלא עם אחינו החרדים.