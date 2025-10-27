ברשות הטבע והגנים התקבל דיווח על כריש שנתפס במערך חכות שוקע "שאראק". בבדיקה התברר כי מדובר בכרישה מסוג סנפירתן

איליה בסקין, פקח יחידה ימית ברשות הטבע והגנים, סיפרה היום (שני) כי ביום חמישי האחרון קיבל דיווח מדייג מג׳יסר א-זרקא על כריש שנתפס במערך חכות שוקע "שאראק". בבדיקה התברר כי מדובר בכרישה מסוג סנפירתן.

"הדייג שאל אותי האם להעביר אליי את הכריש או להשיבו לים. אספתי את גופת כריש הסנפירתן, ערך טבע מוגן, מהמעגן והעברתי לחוקרי תחנת מוריס קאהן לחקר הים של ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני באוניברסיטת חיפה, לצורך ביצוע נתיחה שלאחר המוות". סיפרה בסקין.

"היו לא מעט מקרים בהם בדקנו כרישים ודולפינים שנלכדו בציוד דיג, ומצאנו ממצאים שמעידים על מחלה או חולשה שגרמה להם להילכד בציוד, ולכן אנו מבצעים את הנתיחה גם כאשר אנו מקבלים את הגופה באופן כזה", מציין ד"ר אביעד שיינין, ראש תחום טורפי־על בתחנת מוריס קאהן לחקר הים".

הבדיקה גילתה: מדובר בכרישה ממין סנפירתן

הנתיחה בוצעה במעבדת טורפי על באשדוד על ידי ד"ר דני מוריק, ראש תחום הפתולוגיה בתחנה וד"ר אביעד שיינין. השניים מצאו כי מדובר בנקבת כריש בוגרת ממין סנפירתן, שאורכה שני מטרים. מסריקת אולטראסאונד שביצעה בכרישה ד"ר לי ליבנה, המובילה את מחקר הרבייה של הכרישים במעבדת טורפי העל, עלה כי נקבה זו אינה בהיריון.

"לרוב הן ממליטות בסביבות חודש יולי ומזדווגות ב־מאי/יוני", מציינת ד"ר ליבנה. "למין הזה יש מחזור רבייה דו־שנתי, כלומר הוא מתרבה אחת לשנתיים. סביר להניח שהכרישה המליטה בקיץ האחרון ונמצאת כעת בשלב מנוחה, בזמן שהזקיקים מתפתחים לקראת עונת ההזדווגות הבאה. גודל הזקיקים שנצפה בנתיחה לאחר המוות תומך בהשערה הזו".

לדבריה, זו הפעם השנייה שבה החוקרים מקבלים ראייה למחזור רבייה דו־שנתי עבור המין הזה מול חופי ישראל. "בחודש מרץ האחרון בדקתי נקבת סנפירתן בשם רומי, וראיתי שהיא נושאת מספר ולדות גדולים (הערכת אורך: 40–45 ס"מ), ולכן סביר להניח שהיא המליטה גם היא ביולי השנה", מוסיפה ד"ר ליבנה. החוקרים מסרו כי הכרישה היתה בריאה על פי ממצאי הנתיחה, וכי בגופתה נמצא קרס דיג.