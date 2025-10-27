חבר הכנסת לשעבר, הרב שלמה בניזרי, מתייחס למתקפה המכוערת של הרב יצחק יוסף על הרב תמיר גרנות, ואומר כי היא מוצדקת, שכן לדעתו גדולי השונאים של הציבור החרדי הם מהציונות הדתית.
בראיון לרדיו 'קול ברמה', אמר בניזרי: "גדולי השונאים שלנו הם מהציבור הדתי לאומי". הוא הוסיף כי "אני כואב את כאבו של הרב גרנות על הנפילה של הבן שלו, אבל זה לא מצדיק את המלחמה שלהם בלומדי התורה, הם הכניסו כפירה בזכות של לימוד התורה".
הוא זיכם ואמר: "נכון אמר הרב יצחק יוסף שהם אפיקורסים".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
יו
חברים לא לריב! כולכם מיותרים10:26 27.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
ישר כוח הרב בניזרי כל מילה אמת10:32 27.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודי חרדי
מביך, פתטי. בניזרי החרטטן קראתי פעם חוברות שלו על גיוס, אפולוגטיקן גרוע...10:28 27.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יו
חברים לא לריב! כולכם מיותרים10:26 27.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר