חבר הכנסת לשעבר, הרב שלמה בניזרי, מתייחס למתקפה המכוערת של הרב יצחק יוסף על הרב תמיר גרנות, ואומר כי היא מוצדקת, שכן לדעתו גדולי השונאים של הציבור החרדי הם מהציונות הדתית.

בראיון לרדיו 'קול ברמה', אמר בניזרי: "גדולי השונאים שלנו הם מהציבור הדתי לאומי". הוא הוסיף כי "אני כואב את כאבו של הרב גרנות על הנפילה של הבן שלו, אבל זה לא מצדיק את המלחמה שלהם בלומדי התורה, הם הכניסו כפירה בזכות של לימוד התורה".

הוא זיכם ואמר: "נכון אמר הרב יצחק יוסף שהם אפיקורסים".