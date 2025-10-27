הרמטכ״ל אייל זמיר כינס היום (שני) פורום מבצעי בהשתתפות כלל מפקדי היחידות המבצעיות, מדרגת סא״ל ומעלה, ופורום הפיקוד הבכיר של צה״ל. זו הפעם הראשונה שבה הפורום מתכנס מאז כניסתו של הרמטכ״ל לתפקיד, על רקע שינוי המצב המבצעי ברצועת עזה, שנתיים ללחימה ותהליך חיזוק היסודות והשגרות המבוצע בצהייל בימים אלה.
במהלך הכנס תבוצע שיחה עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, וכן יוצגו בפני המפקדים נתונים וסקירות מבצעיות ומודיעיניות ביחס לכלל זירות הלחימה על ידי ראש חטיבת המבצעים, ראש חטיבת המחקר, מפקד פיקוד הדרום ומפקדים נוספים.
בנוסף, יתקיים פאנל עם החטופים השבים ומשפחות שכולות. הכנס יסתיים בשיח מפקדים וסיכום של ראש המטה הכללי.
