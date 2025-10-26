הוועדה המצרית לשיקום עזה הודיעה כי 12 כלים הנדסיים כבדים נכנסו מרפיח לרצועת עזה בדרכם למרכז הרצועה.

בהודעה שפורסמה על-ידי הוועדה המצרית לשיקום עזה, נמסר כי 12 כלים כבדים נכנסו מרצועת עזה דרך הגבול עם מצרים ועושים דרכם כיום למרכז הרצועה. מדובר במהלך הנחשב לחד פעמי מבחינת היקף הציוד שמותר להעברה, ומשקף חוליית שיקום פעילה מצד מצרים.

על פי ההודעה הרשמית, הכלים — בהם מחפרים, דחפורים ומשאיות — הועברו כחלק מתוכנית שיקום רחבה שמובילה מצרים, במטרה לפנות הריסות, לשפר גישה לאזורים ולסייע בחישוף וחיפוש אחר גופות חטופים.

המהלך מתבצע בתיאום עם גורמים ישראלים ובמעקב ביטחוני הדוק, כך על פי גומרים מדיניים, לאור החשש שציוד הנדסי ישמש למטרות אחרות מלבד שיקום. עם זאת, בקהיר הדגישו כי מדובר בצעד הומניטרי נדרש בנסיבות הקיימות ברצועה.