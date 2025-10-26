חיל האוויר תקף מרחב הבקאע ובא-נאקורה שבדרום לבנון. בתקיפה חוסלו מחבל חיזבאללה ומבריח אמצעי לחימה בארגון הטרור. צפו בתקיפה

חיל האוויר תקף היום (ראשון) במרחב הבקאע ובא-נאקורה שבדרום לבנון. בתקיפה חוסל המחבל עלי חסין אלמוסוי, מבריח אמצעי לחימה בארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקאע שבלבנון. בתקיפה השנייה חוסל עבד מחמוד אלסיד נציג של ארגון הטרור חיזבאללה.

אלמוסוי פעל כסוחר ומבריח אמצעי לחימה עבור ארגון הטרור חיזבאללה ובמסגרת תפקידו, עסק ברכש והעברות אמצעי לחימה מסוריה ללבנון, והיה גורם משמעותי בהתעצמות ושיקום הארגון. במהלך השנה האחרונה, ניהל המחבל באופן רציף הברחות אמצעי לחימה עבור ארגון הטרור חיזבאללה.

בנוסף, צה״ל תקף מוקדם יותר היום בהכוונת אוגדה 91 ובאמצעות חיל האוויר וחיסל את המחבל עבד מחמוד אלסיד, במרחב א-נאקורה שבדרום לבנון. המחבל שימש כנציג המקומי של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב אל ביאצ׳ה שבדרום לבנון. בתפקידו היה אחראי על הקישור בין ארגון הטרור לבין תושבי המרחב בנושאים כלכליים וצבאיים, וכן סייע בניסיונות שיקום היכולות הצבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בכפר.

מצה"ל נמסר: "פעילות המחבלים היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".