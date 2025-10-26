שורד השבי, איתן מור, עבר בשמורת עוז וגאו"ן בגוש עציון בדרכו לביתו בקרית ארבע והתקבל באהבה גדולה על ידי אלפי תושבי האזור

שורד השבי, איתן מור, עבר היום (ראשון) לפני זמן קצר בשמורת עוז וגאו"ן בגוש עציון בדרכו לביתו בקרית ארבע והתקבל באהבה גדולה על ידי אלפי תושבי האזור.

איתן מור בגוש עציון | צילום: דוברות המועצה האזורית גוש עציון

מוקדם יותר היום מאות תושבי כפר סבא קיבלו את פניו של שורד השבי אביתר דוד, חזר משבי ארגון הטרור חמאס וחזר היום לביתו בעיר. ראש העיר, רפי סער: "זהו יום שממלא את הלב באור ובתקווה. אביתר היקר עבר דרך ארוכה וקשה וחזר סוף-סוף הביתה. אנו מחבקים אותו ואת משפחתו באהבה גדולה"