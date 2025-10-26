צה"ל ממשיך בתהליכי בניין הכוח ומיצוי סד"כ המילואים שלו – קורא לאלפי משרתי מילואים לביצוע תהליכי מיצוי ושיבוץ מחדש ביחידות השונות במהלך השבוע, יצאו קריאות חייגן וזומנו אלפי חיילי מילואים שהיו משובצים בעבר ביחידות שונות ומשרתי מילואים נוספים שאינם פעילים ביחידותיהם, להגיע לימי ראיונות ושיבוץ בתחילת חודש נובמבר.
זהו יום נוסף לימים הבוצעו במהלך מאי וספטמבר האחרונים, במסגרתם שובצו מחדש או הוחזרו לשירות ביחידות מבצעיות אלפי חיילים, באופן התומך את תהליכי בניין הכוח המשמעותיים שצהל מבצע. יעדי השיבוץ העיקריים בימים אלה הן יחידות הסיוע המנהלתי בחטיבות הלוחמות, גדודים בחטיבות דוד, גדודי פיקוד העורף, גדודי הגנה, תפקידי לחימה ותומכי לחימה משמעותיים נוספים.
למילואימניקים תינתן האפשרות לקחת חלק פעיל בבחירת השיבוץ. מצה"ל נמסרי כי צה"ל פועל ככל שניתן על מנת לעבות את השורות, לחזק את הכשירות ולאפשר אורך נשימה למשרתים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים