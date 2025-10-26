המוסד ממשיך בלוחמה הפסיכולוגית נגד איראן דרך חשבונו בפרסית ברשת X. בהודעה שפורסמה נכתב כי בכירים במערכת הביטחון האיראנית פנו אליו ביוזמתם להעברת מידע סודי

החשבון בשפה הפרסית של הארגון החשאי הישראלי ממשיך לנהל מלחמה פסיכולוגית מתוחכמת נגד השלטון האיראני וזרועותיו הביטחוניות. בהודעה שפורסמה לאחרונה ברשת X (לשעבר טוויטר), טען המוסד כי בכירים במערכת הביטחון האיראנית פנו אליו ביוזמתם, במטרה להעביר מידע רגיש.

בהודעה נכתב בפרסית: "מספר המתנדבים שפנו אלינו היה חסר תקדים בשבועות האחרונים. שטף הפניות, במיוחד מקרב מערכת הביטחון באיראן, יצר עומס רב. אנא התאזרו בסבלנות — ייתכן שיחלפו מספר ימים עד שנשיב לכל אחד. אנו מודים לכם על סבלנותכם."

המסר החדש של המוסד מגיע בעקבות סקנדל פוליטי-דתי עמוק שהתרחש לאחרונה באיראן, כאשר אחד מיועציו המקורבים ביותר לחמינאי, האדמירל עלי שמחינאי חיתן את ביתו. סרטון שהודלף מהחתונה חשף כי ביתו של הגנרל התלבשה באופן חושפני ולא חבשה על ראשה כיסוי ראש איסלאמי.

הסערה בנושא הייתה חמורה פי כמה מסקנדלים דומים בעבר, שכן שמחינאי היה אחד ממפקדי המבצע לדיכוי הפגנות נגד המשטר ולמען זכויות נשים לפני שנים בודדות. שמחינאי דיכא את ההפגנות באלימות קשה, וכעת ביתו עוברת על כלל חוקי המוסר הדתיים אותם בנה בעצמו.

כעת, על פי המוסד, הסערה הניבה תוצאות משמעותיות ושיתוף פעולה חסר תקדים מצד האוכלוסייה האיראנית, כולל אנשי מערכת הביטחון.

גורמים ביטחוניים בישראל נמנעים מלהגיב באופן רשמי, אך הערכות במערב טוענות כי פעילות זו היא חלק מקמפיין רחב היקף של "מלחמת מוחות" שמטרתו לשבש את פעילות המשטר מבפנים.