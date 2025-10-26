אביתר דוד כיבה את האורות במחלקת השבים בבית החולים בלינסון בפתח תקווה וסגר את פעילותה. יחד עם פרופ’ נעה אליקים רז וצוות המחלקה, הוא ביצע את הפועלה שסימנה את הסיום המרגש של תפקידה של המחלקה.
צוות המחלקה יחזור לפעילותו השוטפת בבי״ח בילינסון והמתחם יחזור לשמש לשמש את מרכז שניידר לרפואת ילדים.
ביום שישי האחרון שבוע וחצי אחרי שחרורו, שורד השבי עמרי מירן פרסם סרטון ראשון בו הודה לציבור על המאבק לשחרור החטופים והתייחס לחזרתו הביתה אחרי שנתיים בשבי החמאס.
