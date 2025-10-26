שורד השבי אביתר דוד כיבה את האורות במחלקת השבים בבית החולים בלינסון בפתח תקווה וסגר את פעילותה. צפו בסרטון המרגש

אביתר דוד כיבה את האורות במחלקת השבים בבית החולים בלינסון בפתח תקווה וסגר את פעילותה. יחד עם פרופ’ נעה אליקים רז וצוות המחלקה, הוא ביצע את הפועלה שסימנה את הסיום המרגש של תפקידה של המחלקה.

צוות המחלקה יחזור לפעילותו השוטפת בבי״ח בילינסון והמתחם יחזור לשמש לשמש את מרכז שניידר לרפואת ילדים.

