שר החוץ גדעון סער יצא לביקור מדיני בהונגריה וברומניה, במסגרתו ייפגש עם בכירים בממשל בשתי המדינות החברות באיחוד האירופי

שר החוץ גדעון סער יצא הערב (ראשון) לביקור מדיני בהונגריה וברומניה, במסגרתו ייפגש עם בכירים בממשל בשתי המדינות החברות באיחוד האירופי. לביקור השר בהונגריה תצטרף משלחת כלכלית-עסקית בכירה הכוללת כ-50 אנשי עסקים וראשי הארגונים הכלכליים בישראל.

המשלחת תתמקד בעיקר בתחומי הסייבר, תקשורת וחלל, רפואה, חקלאות, טכנולוגיה ואנרגיה. זאת המשלחת הכלכלית-עסקית הישראלית הגדולה ביותר שישראל שלחה להונגריה אי פעם, והיא מהווה נדבך נוסף בחיזוק וקידום היחסים המצוינים בין המדינות. במהלך הביקור יקיימו חברי המשלחת למעלה מ-150 פגישות עסקיות ומפגשים עם המנהיגות העסקית והכלכלית של הונגריה וכן יקבלו תדרוכים מבכירים מקומיים.

עוד באותו נושא התפתחויות אזוריות? השר סער שוחח עם שר החוץ של בחריין 15:41 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

המשלחת, שתצא ביוזמת שר החוץ, מאורגנת על ידי משרד החוץ בשיתוף עם מכון היצוא, התאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר, והיא תקיים פורום כלכלי בראשות השר סער ושר החוץ של הונגריה פטר סיירטו, עם אנשי עסקים ובכירים במשק המקומי. בהמשך יקיים השר סער ביום שלישי ביקור מדיני ראשון ברומניה, בה הוקמה ממשלה חדשה בחודש יוני השנה. זאת, לאחר ניצחונו של ניקושור דן בבחירות לנשיאות בחודש מאי.