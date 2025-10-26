15 חודשים אחרי הפיגוע הרצחני: יהרס ביתו של אחד מהמחבלים

יותר משנה אחרי: צה"ל הודיע על כוונתו להחרים ולהרוס את בית המחבל אימן נאג'ח ג'אנם, ממבצעי הפיגוע בצומת מחולה באוגוסט 24 בו נרצח יהונתן דויטש

צה"ל הודיע ביום שישי האחרון על כוונתו להחרים ולהרוס את ביתו של המחבל אימן נאג'ח ג'אנם, השלישי ממבצעי הפיגוע בצומת מחולה באוגוסט 2024 בו נרצח יהונתן דויטש ז"ל, ונפצע אדם נוסף. כך מפרסם היום (ראשון) דובר צה"ל. זאת לאחר שנהרסו בתי המחבלים האחרים שביצעו את

לפי הודעת דובר צה"ל, שני המחבלים שביתם נהרס הם: עבד א-ראוף אל-מצר, אשר חוסל על ידי כוחות הביטחון ב-8 באוקטובר 2024, ואחמד אבו ערה – שחוסל על ידי כוחות צה"ל ב-16 באוגוסט 2024. המחבל השלישי בחולייה, אימן גנאם, נעצר בדצמבר 2024.

ההודעה נמסרה כאמור ביום שישי, 24 באוקטובר 2025, נמסרה הודעת מפקד פיקוד המרכז על כוונתו להחרים ולהרוס את הבית שבו התגורר המחבל אימן נאג'ח ג'אנם, בעקאבה שבחטיבת מנשה.

לפני כחודש וחצי: כוחות צה"ל בכפר עקבה שבחטיבת מנשה, והרסו את ביתם של שניים משלושת המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בצומת מחולה באוגוסט 2024. בפיגוע נרצח יהונתן דויטש ז"ל, וכן נפצע אזרח ישראלי נוסף.