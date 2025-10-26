חדשות סרוגים

15 חודשים אחרי הפיגוע הרצחני: יהרס ביתו של אחד מהמחבלים

הרס בית מחבל, אילוסטרציה | צילום: דובר צה"ל
26.10.2025 / 15:33

יותר משנה אחרי: צה"ל הודיע על כוונתו להחרים ולהרוס את בית המחבל אימן נאג'ח ג'אנם, ממבצעי הפיגוע בצומת מחולה באוגוסט 24 בו נרצח יהונתן דויטש

צה"ל הודיע ביום שישי האחרון על כוונתו להחרים ולהרוס את ביתו של המחבל אימן נאג'ח ג'אנם, השלישי ממבצעי הפיגוע בצומת מחולה באוגוסט 2024 בו נרצח יהונתן דויטש ז"ל, ונפצע אדם נוסף. כך מפרסם היום (ראשון) דובר צה"ל. זאת לאחר שנהרסו בתי המחבלים האחרים שביצעו את

ההודעה נמסרה כאמור ביום שישי, 24 באוקטובר 2025, נמסרה הודעת מפקד פיקוד המרכז על כוונתו להחרים ולהרוס את הבית שבו התגורר המחבל אימן נאג'ח ג'אנם, בעקאבה שבחטיבת מנשה.

לפני כחודש וחצי: כוחות צה"ל בכפר עקבה שבחטיבת מנשה, והרסו את ביתם של שניים משלושת המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בצומת מחולה באוגוסט 2024. בפיגוע נרצח יהונתן דויטש ז"ל, וכן נפצע אזרח ישראלי נוסף.

מוטי הקרייתי

מאוחר מדיי ומעט מידיי. יש לגרש את משפחתו ויהי-מה.

15:37 26.10.2025
0 1
דווח על תוכן פוגעני
