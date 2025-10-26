קנצלר אוסטריה, כריסטיאן שטוק, התבטא בנושא הדרישה להדיח את ישראל משורות תחרות האירוויזיון והודיע כי במידה וישראל תודח, גם אוסטריה תעזוב את התחרות.
קנצלר אוסטריה, כריסטיאן שטוק, נקט עמדה נחרצת נגד הקריאות להדיח את ישראל מתחרות האירוויזיון, והבהיר כי מדינתו לא תעמוד מנגד במקרה שכזה. "אם ישראל תודח – גם אוסטריה תפרוש," הצהיר שטוק בראיון שפורסם בגרמניה.
לדבריו, ניסיון להרחיק את ישראל מהתחרות הוא "טעות פטלית" הסותרת את ערכי החופש והסובלנות עליהם מושתתת אירופה. "בהתבסס על ההיסטוריה שלנו, לעולם לא נאתמך בכך," הדגיש הקנצלר, כשהוא מתייחס לעברה ההיסטורי של ארצו ולחשיבות השמירה על ערכים מוסריים.
ההתבטאות החריגה של שטוק מגיעה ברקע דיון צפוי באיגוד השידור האירופי (EBU) בנושא השתתפות ישראל באירוויזיון 2026, שייערך באוסטריה. בימים האחרונים מדינות שונות, בהן ספרד, איסלנד והולנד, הביעו תמיכה בהדחת ישראל מהתחרות.
