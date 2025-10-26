שני אזרחים טורקיים נעצרו בחשד שהיו חלק מציר שהבריח אמצעי לחימה לישראל. היום (ראשון) הוגשו נגד השלושה כתבי אישום בבית המשפט המחוזי בנצרת.
האירוע התחרש במסגרת פעילות משותפת של יאחב"ל להב 433, שירות הביטחון הכללי וצה״ל, נעצרו במהלך חודש ספטמבר 2025, אוקטאי אסצ׳י ורחמאן גוקיאר, שני אזרחים טורקיים שחצו את הגבול מירדן לישראל, החשודים בביצוע פעילות ביטחונית.
מהחקירה התגלה כי שני האזרחים הטורקים היו חלק מציר שמטרתו הברחת אמצעי לחימה לישראל. הציר הוא במעורבות גורמים טורקים ואיראני. במסגרת פעילותם הוסכם כי בזמן שאוקטאי ורחמאן יסתננו לישראל ינסו להבריח עמם נשקים.
עוד התגלה כי כבר בחודש יולי 2025, אוקטאי היה בישראל באופן לא חוקי. הוא לקח חלק בהעברת נשק בתוך שטחי ישראל. לאחר שגורש מהארץ על ידי הרשויות הישראליות, פעל בטורקיה לקידום פעילותו הפלילית. הוא גייס לשם כך אזרח טורקי נוסף ששהה בישראל, יונס אוזל. אוזל התבקש על ידי אוקטאי לסייע לו בקבלת נשק בתוך שטח ישראל. גם אוזל נעצר ע״י משטרת ישראל בחודש האחרון.
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל, שב"כ וצה״ל רואים בחומרה רבה את פעילות המעורבים בציר שמטרתו לחמש גורמים עוינים בנשק למטרת ביצוע פיגועי טרור. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות כדי לסכל כל ניסיון איראני לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון".
שירי מנתניה
ורוצים להכניס אותם לעזה??? מצידי, טראמפ יכול גם להתחתן עם אמיר קטאר, אבל אנחנו צריכים לשים קו אדום ברור. אגב, הטורקים שמו בובה תלויה של ביבי על מנוף.15:19 26.10.2025
