מה קורה כשהילד שלך נזכר בגלגול הקודם שלו? לוסי איוב ועוז זהבי מדברים עם "סרוגים" על הדרמה החדשה "נוטוק" ועל הגבול הדק בין אמונה למציאות במגזר הדרוזי

הדרמה החדשה של קשת 12, "נוטוק", מביאה למסך הישראלי סיפור יוצא דופן על אמונה, זהות ומשפחה – דרך עיניה של הקהילה הדרוזית בישראל. הסדרה, בכיכובם של לוסי איוב, עוז זהבי, אגם בוחבוט, אוראל צברי ואמרי ביטון, תעלה לשידור היום (שני), ותציב במרכז הבמה את התופעה הדרוזית המסקרנת של נוטוק – גלגול נשמות.

בראיון עם לוסי איוב ועוז זהבי ל"סרוגים", הם סיפרו לנו על הסדרה החדשה, על הדמויות ועל הקשר האישי שלהם לעולם שבין אמונה למציאות.

צפו בראיון של לוסי איוב לסרוגים

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . לוסי איוב בראיון לסרוגים.

"הילד נזכר בגלגול הקודם שלו – וזה מטלטל את כל המשפחה"

"בחברה הדרוזית באמת מאמינים בגלגול נשמות", מספרת לוסי איוב, שמובילה את הסדרה בתפקיד מאיה פרס, רופאת ילדים ואם מודרנית. "נוטוק זאת התופעה שבה מישהו נזכר בגלגול הקודם שלו ומתחיל לדבר עליו ולספר את הסיפור ההוא. הסדרה שמה את התופעה הזאת במרכז."

איוב מוסיפה: "מדובר במשפחה מודרנית, חילונית, רציונלית – ופתאום ביום אחד הילד שלהם מתחיל להיזכר בכל מיני זיכרונות מהגלגול הקודם שלו. זה מטלטל אותם, מעמת אותם עם האמונות שלהם, ופותח תיבות פנדורה – במשפחה, בזוגיות וגם בעלילה ביטחונית שמתפתחת סביב הילד הזה."

צפו בראיון של עוז זהבי לסרוגים

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . עוז זהבי בראיון לסרוגים.

"אני מרגיש חצי יהודי חצי דרוזי – כמו הדמות שלי"

עוז זהבי מגלם את יותם, סוכן שב"כ שחי בין שני עולמות – יהודי ודרוזי. "יותם הוא דמות מורכבת – סוכן שב"כ, חצי יהודי חצי דרוזי", הוא מספר. "גם אני מרגיש חצי-חצי, אני תערובת של עולמות שונים. זה מה שחיבר אותי לדמות – המקום הזה של לחיות בין תרבויות וזהויות, ולהרגיש שייך לשתיהן."

עוד באותו נושא לא ראיתי מזה שקל: עוז זהבי מתפוצץ על נטפליקס בראיון לסרוגים 14:09 | שיר לוי 1 0 😀 👏

לדבריו, עצם המונח "נוטוק" משך אותו לקחת חלק: "זו מילה דרוזית אחת שאומרת גלגול נשמות. זה נושא עמוק ויפהפה, ואני שמח שהסדרה מביאה אותו ללב הפריים-טיים הישראלי."

בין אמונה למציאות

הסדרה צולמה בלב הכפרים דלית אל כרמל ומג'דל שאמס, ומציגה את החברה הדרוזית מזווית אנושית ומורכבת. "נוטוק" משלבת דרמה משפחתית עם מתח ביטחוני, ומעוררת שאלות על אמונה, זהות וערכים.

"נוטוק" תשודר היום (שני) בקשת 12.