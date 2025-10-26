יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן הודיע על שינוי חוקתי הקובע כי סגנו, חוסיין א-שייח', יחליף אותו "אם התפקיד יתפנה"

מסמן יורש: יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן פרסם היום (ראשון) הצהרה חוקתית, אשר קובעת כי סגן ראש הרשות יתפוס את מקומו של היו"ר "אם התפקיד יתפנה והמשרה תיוותר בלתי מאויישת". כיום, סגנו של אבו מאזן בן ה-89 הוא חוסיין א-שייח'.

על פי ההצהרה, במקרה של "מחסור במקום נשיא הרשות", א-שייח יקבל את סמכויותיו למשך 3 חודשים, במהלכם יתקיימו בחירות ישירות ליו"ר חדש. עוד הוחלט כי "אם הבחירות לא יתקיימו בפרק הזמן הזה בשל כוח עליון, ניתן יהיה להאריך את התקופה רק פעם אחת בהחלטת המועצה המרכזית הפלסטינית".

מדובר בשינוי דרמטי בהנהגה הפלסטינית, אחרי שבשנה שעברה אבו מאזן בחר ביו"ר המועצה הלאומית הפלסטינית, רווחי פתוח, כמחליפו "במידת הצורך" – וכעת שינה את דעתו ומינה למעשה את א-שייח' כיורשו. גורמים פלסטינים אמרו בדיווחים לתקשורת המקומית כי השינוי מגיע "לפי בקשה אמריקנית".