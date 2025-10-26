עינב צנגאוקר תוקפת בפוסט חריף: "לא אשתוק מול האלימות. אמשיך להילחם כנגד מכונת הרעל. אאבק עד שהממשלה תשלם את המחיר וכל האחראים ילכו הביתה"

על רקע הפרסומים ברשתות החברתיות בסוף השבוע לפיהם עינב צנגאוקר עברה לגור במגדלי יוקרתי בתל אביב, היא מפרסמת פוסט ברשת הטוויטר נוקב ובו מאיימת בתביעה "נגד האלימות המאורגנת של מכונת הרעל".

דבריה של צנגאוקר, שבנה מתן הושב בחיים במסגרת עסקת החטופים לפני כשבועיים:

"לא אשתוק!

מהיום שבו מתן הושב ארצה, יחד עם 19 החטופים ששרדו את השבי בחיים, מכונת הרעל על שופרותיה בתקשורת וברשתות, מנסה להלך אימים על משפחות שורדי שבי ועליי בפרט. המטרה שלהם ברורה – הם רוצים לשכתב את ההיסטוריה על ידי הכתמת המאבק ההירואי שניהלנו, יחד עם מיליוני ישראלים, אותו מאבק שגרם לנשיא טראמפ לפעול ולכפות על נתניהו ועל חמאס את ההסכם לסיום המלחמה והחזרת החטופים.

והשיטה תמיד אותה שיטה – קמפיינים רוויים בשקרים, השמצות, והכפשות נגדנו המשפחות. כמעט שבועיים שאני מנסה לסגור את חלונות ביתי ולהגן על מתן ואחיותיו מפני מכונת הטרף, להשיב קצת שפיות ולהתרכז בשיקום שלנו כמשפחה.

ובזמן הזה הרעל וההסתה מתפשטים כאש בשדה קוצים. לא אקבל את האלימות הזאת.

לא אירתע ממסע ההכפשות המאורגן הזה. במשך שנתיים נאבקתי על חיי הבן שלי.

את מאבקי הציבורי ניהלתי ללא דופי באמצעות קמפיין מימון המונים ייעודי ומפוקח כחוק, שאגורה ממנו לא הופנתה לתועלתי האישית.

שאר תקציבי המחייה שלנו התקבלו מהמדינה, כמו כל משפחה של חטוף שמקבלת מענק עד להשבת החטוף.

חיי האישיים וחיי ילדיי הינם פרטיים – במיוחד של מתן אחרי שנתיים בשבי שמתחיל תהליך שיקום קשה וארוך.

הניסיון לצבוע את המאבק עבור החזרת מתן וכל החטופים באינטרסים כאלה או אחרים לא יצליח.

העם לא טיפש והוא רואה שזהו קמפיין פוליטי מתוזמן וממומן שנועד להרתיע אותי מהמשך המאבק על השבת כלל החטופים החללים, ואת כל משפחות השבעה באוקטובר מהדרישה לחקר האמת על מחדל השבעה באוקטובר והאשמים בו ע״י ועדת חקירה ממלכתית.

אז אני מודיעה בזאת לקודקודים במכונת הרעל ולכל השופרות למיניהם – לא יעזור לכם!

אני אמשיך להאבק בכל הכוח עד שכל הממשלה והעומד בראשה שהיו אחראיים על השבעה באוקטובר ישלמו את המחיר – לא רק על אותו יום אלא גם על השנתיים שחלפו מאז!

ולא נרפה עד שכל האחראים למחדל ילכו הביתה!

אני לא אשתוק מול האלימות המאורגנת הזאת, ובכוונתי לפעול נגד כל מי ששותף לה – ממפעילי מכונת הרעל ועד אחרון המגיבים.

אני הולכת לתבוע אתכם – אחד אחד, לא מוותרת. נדאג לטפל בכולם וכולם ישלמו ביוקר!

מגיע לנו טוב יותר, הרבה יותר טוב – ובשביל זה אני איאבק. זה לא רק עליי, זה עלינו. שלכם, עינב צנגאוקר אמא, אזרחית ישראלית גאה", דבריה של צנגאוקר.