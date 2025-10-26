דידי הררי ישוב לשדר את תוכניתו הקבועה ברדיו דרום מביתו שבאזור השרון, עם צוות גברי בלבד וצמוד אליו הזמר והסטנדאפיסט אודי צברי, ללא נוכחות נשים מאחורי הקלעים

כשנה אחרי שעזב את הרדיו בעקבות הטענות להטרדות מיניות, המגיש ואיש התקשורת, דידי הררי, ישוב לשדר באופן רשמי את תוכניתו הקבועה ברדיו דרום. על פי הדיווח של עיתונאי ynet רן בוקר, השידורים יתבצעו עם צוות גברי בלבד מאחורי הקלעים.

בוקר דיין כי הררי צפוי לשדר את התוכנית מביתו שבמושב באזור השרון, ויוצמד לו מפיק. באולפני התחנה בבאר שבע יעבוד טכנאי השידור. לצידו של הררי יהיה הזמר והסטנדאפיסט אודי צברי.

לפי גורם בתחנה, נשים לא צפויות לעבוד עם הררי בצוות מאחורי הקלעים. עם זאת, הגורמים בהפקה הסבירו כי אין קשר לפרשה: "זה שהצוות גברי – זה פשוט צוות שעובד עם דידי ואין קשר לפרשה או לכל דבר אחר".