אחרי חזרת “ווארט” של רשת 13 למסך – הרשת גועשת: גולשים טוענים כי בעיצומה של מלחמה, הצגת צעירים חרדים שאינם משרתים בצה"ל היא חוסר רגישות ציבורית ו"יריקה בפרצוף של הלוחמים"

תוכנית הריאליטי-תיעודית "ווארט" של רשת 13, העוסקת בעולם השידוכים בחברה החרדית, חזרה למסך בשבת האחרונה – ועוררה סערה ברשת. רבים מהגולשים טוענים כי בתקופת מלחמה, הבחירה לשדר תוכנית על צעירים חרדים שאינם משרתים בצה"ל היא חוסר רגישות ציבורית קיצוני ו"יריקה בפרצוף של הלוחמים".

"בתקופת מלחמה – זה פשוט מביך"

"בתקופת מלחמה – זה פשוט מביך", כתבה אחת הצופות. "כולם בגיל שלהם נלחמים, והם מתעסקים בעסקים ושידוכים." אחרת הוסיפה: "איך נותנים למשתמטים במה בפריים טיים? כאילו זה לגיטימי לא להתגייס ולהופיע בריאליטי."

גולשים נוספים טענו כי הערוץ מנרמל השתמטות ומציג מציאות "מזויפת ומנותקת": "בשם הרייטינג מציגים לנו תמונה יפה בזמן ששכבת הגיל המקבילה נלחמת. זה פשוט מבאס".

"זו לא טלוויזיה דוקומנטרית – זו טלוויזיה מנותקת"

ברשת עלו מאות תגובות זועמות: "רשת 13 מציגה מציאות מזויפת ומנרמלת השתמטות. בזמן שחיילים נלחמים, הערוץ נותן במה למי שבחרו לא לשרת." גולש אחר כתב בציניות: "אם אני משטרה צבאית – הייתי עוצר את כל המשתתפים. זה יביא אחלה רייטינג לפרק הבא".

על הסדרה "ווארט"

הסדרה מתעדת שדכנים ושדכניות מהחברה החרדית שמלווים רווקים ורווקות בדרך לחתונה – עד לרגע ה"ווארט", האירוסין. בעונה החדשה, נחשפים סיפורים אישיים של צעירים חרדים, חלקם מנהלים עסקים קטנים או מיזמים עצמאיים.

השורה התחתונה

העונה החדשה של "ווארט" הפכה מהר מאוד לשיחת היום – לא בזכות הרומנטיקה, אלא בגלל הכעס הציבורי. ברשתות רואים בתוכנית מהלך מנותק ומקומם, שבמקום להציג ריאליטי – מציג מציאות שמוחקת את הערך של השירות והאחריות הלאומית.