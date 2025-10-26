תוכנית הריאליטי-תיעודית "ווארט" של רשת 13, העוסקת בעולם השידוכים בחברה החרדית, חזרה למסך בשבת האחרונה – ועוררה סערה ברשת. רבים מהגולשים טוענים כי בתקופת מלחמה, הבחירה לשדר תוכנית על צעירים חרדים שאינם משרתים בצה"ל היא חוסר רגישות ציבורית קיצוני ו"יריקה בפרצוף של הלוחמים".
"בתקופת מלחמה – זה פשוט מביך"
"בתקופת מלחמה – זה פשוט מביך", כתבה אחת הצופות. "כולם בגיל שלהם נלחמים, והם מתעסקים בעסקים ושידוכים." אחרת הוסיפה: "איך נותנים למשתמטים במה בפריים טיים? כאילו זה לגיטימי לא להתגייס ולהופיע בריאליטי."
גולשים נוספים טענו כי הערוץ מנרמל השתמטות ומציג מציאות "מזויפת ומנותקת": "בשם הרייטינג מציגים לנו תמונה יפה בזמן ששכבת הגיל המקבילה נלחמת. זה פשוט מבאס".
"זו לא טלוויזיה דוקומנטרית – זו טלוויזיה מנותקת"
ברשת עלו מאות תגובות זועמות: "רשת 13 מציגה מציאות מזויפת ומנרמלת השתמטות. בזמן שחיילים נלחמים, הערוץ נותן במה למי שבחרו לא לשרת." גולש אחר כתב בציניות: "אם אני משטרה צבאית – הייתי עוצר את כל המשתתפים. זה יביא אחלה רייטינג לפרק הבא".
על הסדרה "ווארט"
הסדרה מתעדת שדכנים ושדכניות מהחברה החרדית שמלווים רווקים ורווקות בדרך לחתונה – עד לרגע ה"ווארט", האירוסין. בעונה החדשה, נחשפים סיפורים אישיים של צעירים חרדים, חלקם מנהלים עסקים קטנים או מיזמים עצמאיים.
השורה התחתונה
העונה החדשה של "ווארט" הפכה מהר מאוד לשיחת היום – לא בזכות הרומנטיקה, אלא בגלל הכעס הציבורי. ברשתות רואים בתוכנית מהלך מנותק ומקומם, שבמקום להציג ריאליטי – מציג מציאות שמוחקת את הערך של השירות והאחריות הלאומית.
מה דעתך בנושא?
אשר
צודקים במאה אחוז , חברה המופעים עובדים בגיל 20-25 עשו צבא. במקום לעשות צבא עובדים. בושה10:50 26.10.2025
חולה על בש
בושה גם לזה ניכנסתם תוכניות בטלוויזיה תעשו הפגנה גם על זה בקפלן עוד מאט יגמר לכם על מה להפגין אז תחפשו משהו אחר אפסים לא יודעים על מה להפגין משעמם...
בושה גם לזה ניכנסתם תוכניות בטלוויזיה תעשו הפגנה גם על זה בקפלן עוד מאט יגמר לכם על מה להפגין אז תחפשו משהו אחר אפסים לא יודעים על מה להפגין משעמם לכם הההה מקבלים כסף בחינם על כלום ושום דבר מחכה לכם בבחירות בעה עוד פעם ביבי יבחר ואז תיצאו להפגין גם על זה אתם סרטן במדינההמשך 11:09 26.10.2025
סתם כך
למה יש לכם בעיה באתר אי אפשר לקרוא את הכתבות שלכם תסגרו את זה מופיע לכל הארוך תפריט11:12 26.10.2025
