טראמפ עם אמיר קטאר: "הכוח הבינלאומי יכנס לעזה בקרוב" - חדשות סרוגים
טראמפ עם אמיר קטאר
חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 25.10.2025 / 21:43

טראמפ שמבקר בדוחא התייחס להסכם השלום בעזה ואמר: "אני מקווה בשביל חמאס שהיא תחזיק. הם נתנו לנו את המילה שלהם. אם היא לא תחזיק – תהיה להם בעיה גדולה מאוד…"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אירח מעין פסגה בינלאומית במטוסו – איירפורס1, כשהוא ישב לדיון עם אמיר קטאר תמים אל ת'אני. הפגישה נערכה בבסיס חיל האוויר האמריקני בדוחא

לשאלות עיתונאים על המצב בעזה והפסקת האש אמר טראמפ: "הפסקת האש תחזיק מעמד. אם לא, נטפל בחמאס מאוד קשה. אני מקווה בשביל חמאס שהיא תחזיק. הם נתנו לנו את המילה שלהם. אם היא לא תחזיק – תהיה להם בעיה גדולה מאוד… הכוח הבינלאומי יכנס לעזה בקרוב. זה שלום במזרח התיכון".

לאחר מכן אמר טראמפ לקטארים: "יש לכם עכשיו מזרח תיכון בטוח, ואתם הולכים לשמור עליו כך עוד זמן רב מאוד".

טראמפ על ריבונות ביו"ש: "ישראל תאבד את כל התמיכה אם זה יקרה"

יום אחרי ההצבעה בכנסת: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין היום (חמישי) למגזין "טיים" האמריקני, כשהתייחס לאפשרות של החלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון – ואמר כי ארה"ב לא תתמוך במהלך.

"זה לא יקרה, מכיוון שנתתי את מילתי למדינות ערב. אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו, כי יש לנו תמיכה גדולה במדינות ערב" אמר טראמפ. "ישראל תאבד את כל התמיכה שלה מארה"ב אם זה יקרה".

טראמפ הוסיף והתייחס להסכם בין ישראל וחמאס, כששוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-4 באוקטובר. "ביבי, אתה לא יכול להילחם בעולם. אתה יכול להילחם בקרבות אינדיבידואליים – אבל העולם נגדך" טען בשיחה. לדבריו, "אני עצרתי אותו (את נתניהו – א"ב), כי הוא היה ממשיך בלחימה וזה היה יכול להימשך שנים. כשהוא עשה את הטעות הטקטית הזו עם קטאר – וזה היה נוראי – זה היה אחד מהדברים שאיחדו את כולנו".

כזכור, מוקדם יותר היום סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס התייחס להחלטת הכנסת לקדם אמש את חוק החלת הריבונות ביהודה ושומרון וגינה את ההחלטה. "נעלבתי באופן אישי מההחלטה של הכנסת לקדם ריבונות ביהודה ושומרון – זה היה מטופש", אמר. הוא הדגיש כי "אם זה היה תרגיל פוליטי – אז זה היה תרגיל טיפשי, ואני נעלבתי מזה אישית. לא נאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית ולא היינו מרוצים מההצבעה הזו".

אמיר קטאר
דונלד טראמפ
הפסקת אש

מה דעתך בנושא?

שירי מנתניה

אם טראמפ יצטלם עם ג'וק תיקן, אני פחות אגעל.

22:17 25.10.2025
