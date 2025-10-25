לטענתו של סמוטריץ', כשם שמטה המשפחות הצליח להסביר לטראמפ על חשיבות השבת החטופים, כך גם בימין צריכים להסביר לו על חשיבות החלת הריבונות ביו"ש

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס הערב (מוצ"ש) לייחסו השלילי של הנשיא טראמפ לסוגיית החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון.

בפוסט שפרסם כתב סמוטריץ': "כשנכנס לתפקידו, הנשיא טראמפ לא הבין עד כמה החזרת החטופים חשובה לציבור הישראלי ועד כמה היא קשורה לאתוס המכונן של מדינת ישראל, אבל מטה החטופים והמשפחות, וראש הממשלה שהתגייס לעזרתם, לא הרפו והסבירו לנשיא ולאנשיו שוב ושוב והם הצליחו. הנשיא הבין את חשיבות העניין, שינה את דעתו ומדיניותו והסוף ידוע."

"למה מה שמותר להם אסור לימין ולמתיישבים?! אין דבר טבעי יותר מלהציב שוב ושוב את הדרישה והחשיבות שהציבור הישראלי רואה בהחלת הריבונות על חבלי המולדת ביהודה ושומרון ואת חיסולו של רעיון המדינה הפלשתינית המסוכן. לפי כל הסקרים רוב מוחלט בעם ישראל אחרי ה 7 לאוקטובר תומך בכך."

"כנסת ישראל הצהירה ברוב עצום על התנגדותה למדינה פלשתינית ועל תמיכתה בהחלת הריבונות. למרבה הצער והפספוס, רה"מ נתניהו שהתגייס לקמפיין החטופים והסביר שוב ושוב לנשיא את חשיבות השבתם, לא עושה זאת ביחס לריבונות ונמנע מלהעלות זאת בשיחותיו עם הנשיא."

סמוטריץ' הבהיר: "אין לי שום טענות לנשיא שוויתר בקלות רבה על הריבונות ו"מכר" אותה למדינות ערב בתמורה להסכם בעזה ואולי גם להרחבת הסכמי אברהם. עד כה לא היתה לו שום דרך לדעת עד כמה הנושא חשוב לעם בישראל ועד כמה להיות בצד של ישראל משמעותו לתמוך בהחלת הריבונות וסילוק רעיון חלוקת הארץ."

"אני משוכנע שבדיוק כמו בנושא החטופים, הנשיא, שהוא ידיד אמת של ישראל ורוצה באמת בטובתה, ישנה את דעתו כשהוא יבין כמה זה חשוב וקיומי עבורנו. כמה זה נוגע בשרשי הקיום והזהות שלנו וכמה אנחנו נחושים שלא לוותר על זה. נחושים לפחות כמו מטה משפחות חטופים ותומכיהם. טוב יעשו אנשי ארץ ישראל לא ירפו ולא יתייאשו ואם ימשיכו שוב ושוב להציב את הנושא ואת חשיבותו הקריטית על סדר היום בארץ ובעולם, עד שידידינו הגדולים בארה"ב יבינו עד כמה זה חשוב לנו."

"שבדיוק כמו מטה החטופים לא ירתעו מביקורת ולא יחלשו מכשלונות זמניים. בסוף זה מצליח. יש למישהו ספק שאם במשך שנה שלמה תומכי הריבונות הרבים יצאו בכל מוצאי שבת ל"כיכר הריבונות" לעצרת גדולה, יענדו סיכות מעוצבות, ישלטו את כבישי הארץ וגשריה ויפתחו כל דיון בוועדת כל שהיא בכנסת בשיח על הריבונות – הריבונות תקרה? לי אין כל ספק בכך. בעזרת השם."