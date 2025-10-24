מתכונן לבחירות? יו״ר המחנה הממלכתי בני גנץ התייחס היום (שישי) לחוק הלאום והבטיח שממשלה שהוא יהיה חבר בה חוק הלאום ישונה: "צריך להודות ביושר – גם ממשלת השינוי וגם הממשלה הנוכחית הבטיחו לתקן את חוק הלאום – ונכשלו. רק בממשלת הסכמות רחבה נוכל לעשות את התיקון".

דבריו המלאים: ‏‏‏‏‏‏את חוק הלאום נתקן רק בממשלת הסכמות רחבה. ‏השבוע, בטקס פתיחת מרכז סבן למורשת הלוחם הדרוזי, חשבתי על כל הלוחמים הדרוזים שנפלו במלחמה, ואת המחויבות שלנו אליהם. ‏צריך להודות ביושר – גם ממשלת השינוי וגם הממשלה הנוכחית הבטיחו לתקן את חוק הלאום – ונכשלו. ‏רק בממשלת הסכמות רחבה נוכל לעשות את התיקון".

"רק בממשלה שמורכבת מקואליציה של 70 ח"כים, בלי קיצוניים נוכל לעגן את ערך השוויון עבור אחינו הדרוזים וכל אזרח ישראלי, ומצד שני לשמור על ישראל כמדינה יהודית. ‏לממשלה צרה שהקיצוניים שולטים בה לא הייתה ולא תהיה לגיטימציה וגם לא יכולת".

 