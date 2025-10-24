יו״ר המחנה הממלכתי התייחס לחוק הלאום והבטיח שממשלה שהוא יהיה חבר בה חוק הלאום ישונה: "רק בממשלת הסכמות רחבה נוכל לעשות את התיקון"

מתכונן לבחירות? יו״ר המחנה הממלכתי בני גנץ התייחס היום (שישי) לחוק הלאום והבטיח שממשלה שהוא יהיה חבר בה חוק הלאום ישונה: "צריך להודות ביושר – גם ממשלת השינוי וגם הממשלה הנוכחית הבטיחו לתקן את חוק הלאום – ונכשלו. רק בממשלת הסכמות רחבה נוכל לעשות את התיקון".

דבריו המלאים: ‏‏‏‏‏‏את חוק הלאום נתקן רק בממשלת הסכמות רחבה. ‏השבוע, בטקס פתיחת מרכז סבן למורשת הלוחם הדרוזי, חשבתי על כל הלוחמים הדרוזים שנפלו במלחמה, ואת המחויבות שלנו אליהם. ‏צריך להודות ביושר – גם ממשלת השינוי וגם הממשלה הנוכחית הבטיחו לתקן את חוק הלאום – ונכשלו. ‏רק בממשלת הסכמות רחבה נוכל לעשות את התיקון".

עוד באותו נושא כבוד ללוחמים: נחנך מרכז סבן למורשת הדרוזית 14:58 | חדשות סרוגים 8 1 ❤️

"רק בממשלה שמורכבת מקואליציה של 70 ח"כים, בלי קיצוניים נוכל לעגן את ערך השוויון עבור אחינו הדרוזים וכל אזרח ישראלי, ומצד שני לשמור על ישראל כמדינה יהודית. ‏לממשלה צרה שהקיצוניים שולטים בה לא הייתה ולא תהיה לגיטימציה וגם לא יכולת".