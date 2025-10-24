מתכונן לבחירות? יו״ר המחנה הממלכתי בני גנץ התייחס היום (שישי) לחוק הלאום והבטיח שממשלה שהוא יהיה חבר בה חוק הלאום ישונה: "צריך להודות ביושר – גם ממשלת השינוי וגם הממשלה הנוכחית הבטיחו לתקן את חוק הלאום – ונכשלו. רק בממשלת הסכמות רחבה נוכל לעשות את התיקון".
דבריו המלאים: את חוק הלאום נתקן רק בממשלת הסכמות רחבה. השבוע, בטקס פתיחת מרכז סבן למורשת הלוחם הדרוזי, חשבתי על כל הלוחמים הדרוזים שנפלו במלחמה, ואת המחויבות שלנו אליהם. צריך להודות ביושר – גם ממשלת השינוי וגם הממשלה הנוכחית הבטיחו לתקן את חוק הלאום – ונכשלו. רק בממשלת הסכמות רחבה נוכל לעשות את התיקון".
"רק בממשלה שמורכבת מקואליציה של 70 ח"כים, בלי קיצוניים נוכל לעגן את ערך השוויון עבור אחינו הדרוזים וכל אזרח ישראלי, ומצד שני לשמור על ישראל כמדינה יהודית. לממשלה צרה שהקיצוניים שולטים בה לא הייתה ולא תהיה לגיטימציה וגם לא יכולת".
יורם
נאמר זאת כך, יונית. גנץ רוצה התחייבות שבממשלה שהוא יהיה חבר בה חוק הלאום ישונה? אז זו לא יכולה להיות ממשלה בראשות נתניהו. גנץ יוע את זה יותר טוב מכל...
נאמר זאת כך, יונית. גנץ רוצה התחייבות שבממשלה שהוא יהיה חבר בה חוק הלאום ישונה? אז זו לא יכולה להיות ממשלה בראשות נתניהו. גנץ יוע את זה יותר טוב מכל פוליטיקאי אחר.המשך 13:53 24.10.2025
רונית
אני לא מאמינה בו הוא גמר בכנסת13:49 24.10.2025
ערן טפר
אתה לא עובר אחוז חסימה. מה אתה מבלבל לנו את המוח? חוק הלאום לא ייפגע. אין בחוק הזה שום בעיה. גנץ זמנך עבר. תפנים.14:11 24.10.2025
