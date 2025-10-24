הפרשן הפוליטי עמית סגל מדווח ב"ישראל היום" כי ההערכה הרווחת בקואליציה לאחר פתיחת השנה היא כי "תקציב יעבור, חוק גיוס לא, והכנסת כמעט תמלא את ימיה".
לדבריו, תחזית זו לא השתנתה גם לאחר "מרד הריבונות" שהתרחש ביום רביעי, והוא מיוחס יותר ל"תסכול של סמוטריץ' ובן גביר מסיום המלחמה ופחות מחישובי בחירות". לדבריו, ההערכה היא כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "עדיין רוצה למשוך ככל האפשר".
סגל מציין כי התאריך המדובר לסיום כהונת הכנסת והליכה לבחירות הוא 8 בספטמבר, ימים לפני ראש השנה תשפ"ז (2026). האפשרות השנייה לסיום כהונה מוקדם יותר היא 30 ביוני, שהוא היום האחרון של שנת הלימודים.
סגל מציין כי כדי שהקואליציה תמשיך להתקיים עד למועד מאוחר, עליה להעביר תקציב, "שהעבודה עליו החלה בימים האחרונים", ומבהיר כי הדבר יקרה "רק אם החרדים יתמכו".
סגל טוען כי למפלגות החרדיות יש אינטרס עליון לתמוך בתקציב. "ההנחה הקודרת ביהדות התורה היא שלפניהם לפחות תקופת כהונה אחת באופוזיציה. לכן, עדיף להן להתנהל עד שנת 2027 עם תקציב חדש, שיכלול מן הסתם פיצויים מפיצויים שונים על קיצוצי בג"ץ והיועמ"שית בתקציביהם. החלופה מבחינתם היא המתנה לתקציב שיוכן על ידי שרי האוצר ליברמן, לפיד או בנט".
