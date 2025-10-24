משרד הבריאות עדכן על חולה חצבת, שטס מתל אביב לקרקוב שבפולין ובחזרה. המשרד מפרסם את הטיסות בהם טס וקורא לנוסכים לוודא כי הם מחוסנים

משרד הבריאות עדכן היום (שישי) על חולה חצבת, שטס מתל אביב לקרקוב שבפולין ובחזרה. המשרד מפרסם את הטיסות בהם טס וקורא לנוסכים לוודא כי הם מחוסנים.

על פי החקירה שערכה לשכת הבריאות מחוז מרכז במשרד הבריאות, עולה כי הנוסע טס בטיסה של חברת Wizz Air, מספר טיסה W6 2098, מתל אביב לקרקוב ביום ראשון, 19 באוקטובר 2025, שהמריאה בשעה 11:00, וכן בטיסה החוזרת של החברה, מספר טיסה W6 2097, מקרקוב לתל אביב ביום שלישי, 21 באוקטובר 2025, שנחתה בנתב”ג בשעה 10:00.

עוד באותו נושא התינוק הנוסף שנפטר מחצבת – פעוט לא מחוסן מירושלים 21:10 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בנוסף משרד הבריאות ממליץ לנשים הרות שאינן מחוסנות בשתי מנות, לאנשים הסובלים מדיכוי חיסוני, ולתינוקות מתחת לגיל שנה שהיו בטיסה זו – לפנות ללשכת הבריאות באזור מגוריהם לשקול מתן חיסון סביל נגד חצבת. המשרד קורא לאנשים שלא חשים בטוב ו/או סובלים מתסמינים המפורטים בהמשך, לא להגיע לאירועים המוניים ולסכן את משפחתם ואת סביבתם הקרובה.

משרד הבריאות מדגיש כי אדם שהיה במגע עם חולה חצבת, נדרש להמשיך בבדיקות ובחיסונים על פי ההנחיות משרד הבריאות ולהימנע מהגעה למקומות ציבוריים. אם יש צורך בהגעה למרפאה או למיון, יש לתאם הגעה ולעדכן את הצוות בעת ההגעה למוסד הרפואי. מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר שמתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה ועלולה להיות כרוכה בסיבוכים קשים ואף מסכני חיים. המשרד מדגיש את חשיבות מתן חיסוני השגרה כנגד מחלות כמו חצבת, שחלקן עלולות לגרום לסיבוכים קשים ולמוות.