במבצע משותף של צה"ל, שב"כ ומשטרת מחוז ש"י, עצרו בתחילת השבוע (ראשון) כוחות חטיבת מנשה שלושה מחבלים, בחשד למעורבות בהשלכת מטען שהתבצעה יום קודם לכן (שבת) לעבר כוח צה"ל באזור טובאס, שבמרחב החטיבה. כתוצאה מהפיצוץ נפצעו שני לוחמים.
המעצרים התבצעו בעקבות הכוונה מודיעינית של שב"כ, ובמהלך הפעילות בשטח ביצעו הכוחות חסימות הנדסיות, תחקרו תושבים חשודים, קיימו שיחות אזהרה והסירו שלטי הסתה לטרור ברחבי הכפר.
בחקירתם בידי גורמי הביטחון קשרו את עצמם החשודים למעשה, ונמצא כי המטען שהושלך היה מטען מאולתר מתוצרת עצמית.
גורמי ביטחון מסרו כי החקירה נמשכת.
