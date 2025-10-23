מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, למרות ירידה במידות החום. תנשבנה רוחות חזקות בעיקר בהרים.
יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר. בעיקר במישור החוף והשפלה תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועליה בלחות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
יום שבת:מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום ראשון: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
יום שני: בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה בטמפרטורות.
