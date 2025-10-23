אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ התנגד לריבונות ביו"ש, ראש הממשלה נפתלי בנט הגיב במתקפה חריפה: "לא הייתה ממשלה שפגעה בריבונות ישראל בארצה יותר מממשלת הכישלון הנוכחית"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב היום (חמישי) להתנגדות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להחלת ריבונות ביהודה ושומרון, וכן לסערה סביב ההתבטאות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שאמר לסעודים "תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר". בדבריו תקף את הממשלה כשאמר כי "לא הייתה ממשלה שפגעה בריבונות ישראל בארצה יותר מממשלת הכישלון הנוכחית".

"הממשלה לא רק שלא החילה ריבונות בסנטימטר אחד של ארצנו, אלא בהתנהלות פוליטית צינית ('הבייס!') השרים הביאו את נשיא ארה״ב הידידותי ביותר אי פעם לישראל לשלול ריבונות אפילו בבקעת הירדן, במעלה אדומים ובגוש עציון—מקומות שמצויים בלב הקונצנזוס הלאומי" אמר בנט. "הם הכניסו את טורקיה וקטאר ('ציר חמאס') דרך הדלת הראשית באישור ישראל לנהל את הממשל הפלסטיני ה'אזרחי' החדש בעזה".

עוד הזכיר כי הממשלה "גרמו לכך שצה״ל מקבל פקודות ברמה יומיומית מקצינים אמריקאים בבסיס אמריקאי חדש בקריית גת (!). פתחו את הדלת לטורקיה להצטייד בנשק המתקדם ביותר בהיסטוריה. הם הביאו לכך שחיילי צה״ל וקצינים נרדפים במרבית מדינות העולם החופשי והממשלה חסרת אונים בלעזור להם. והפכו את ישראל מ'אומת הסטארט-אפ' ל'אומה מצורעת' בגלל שרים רשלנים שעושים פרובוקציות ילדותיות כנגד בנות בריתנו".

"לצערי זו ממשלה נוראה שבפועל הורסת את המדינה מבפנים ובכל תחום" סיכם. "לא להתייאש. אנחנו נתקן. לא רחוק היום".