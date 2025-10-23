אחרי שעורר סערה כשאמר לסעודים לרכב על גמלים, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התנצל והודה כי "האמירה שלי על סעודיה היתה בהחלט לא מוצלחת, ואני מיצר על העלבון שהיא גרמה. עם זאת, אני מצפה מהסעודים לא להתכחש למורשת"

אחרי שעורר סערה נרחבת, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התנצל כעת (חמישי) בפני סעודיה בעקבות אמירתו נגדם, בה קרא לסעודים: "תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר".

"האמירה שלי על סעודיה היתה בהחלט לא מוצלחת ואני מיצר על העלבון שהיא גרמה" אמר. "עם זאת ובמקביל אני מצפה מהסעודים לא לפגוע בנו ולא להתכחש למורשת, למסורת ולזכויות של העם היהודי לחבלי מולדתו ההיסטוריים ביהודה ושומרון ולכונן איתנו שלום אמת".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . סמוטריץ' לסעודים: תרכבו על גמלים

כאמור, סמוטריץ' התראיין הבוקר בוועידת מכון צמת ומקור ראשון, וסיפק שורה לא דפילומטית על הסכמי אברהם שעוררה סערה נרחבת. כשנשאל על הורדת הריבונות מסדר היום בגלל הנורמליזיציה עם הסעודים אמר סמוטריץ': "הריבונות היא נקודת המבחן. אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים לא תודה, תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר בסעודיה".

עוד באותו נושא לפיד צייץ לסעודים בערבית: סמוטריץ' לא מייצג את ישראל 14:12 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

בתגובה, ראש האופוזיציה יאיר לפיד פרסם ברשת ציוץ בערבית: "חברינו בערב הסעודית ובמזרח התיכון, סמוטריץ' אינו מייצג את מדינת ישראל". בעברית, לפיד אמר כי "במקום לנסות לקדם הסכמים שישנו את פני המזרח התיכון, חברי הממשלה הזו מתבטאים כמו אחרוני הצייצנים באמירות מזיקות. לא כך מובילים שינוי. סמוטריץ חייב להתנצל".