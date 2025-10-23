בלשכת ראש הממשלה פרסמו הודעה באנגלית בה הגיבו לסגן הנשיא ג'יי די ואנס, שאמר כי הוא נפגע מקידום החוק להחלת הריבונות. לטענתם: "ההצבעה בכנסת על הסיפוח הייתה פרובוקציה פוליטית מכוונת של האופוזיציה"

אחרי שסגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר כי הוא נעלב מהחלטת הכנסת לאשר את החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון, לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסמה כעת (חמישי) הודעה באנגלית בה הגיבו לואנס ואמרו כי מדובר ב"פרובוקציה פוליטית מכוונת" מצד האופוזיציה. עוד טענו כי חברי הליכוד ומפלגות הימין בקואליציה לא הצביעו בעד ההצעות – למעט ח"כ יולי אדלשטיין.

"ההצבעה בכנסת על הסיפוח הייתה פרובוקציה פוליטית מכוונת של האופוזיציה, שנועדה לעורר מחלוקות במהלך ביקורו של סגן הנשיא ג’יי די ואנס בישראל" נאמר. "שני הצעות החוק הוגשו על ידי חברי כנסת מהאופוזיציה".

עוד נטען כי "מפלגת הליכוד והמפלגות הדתיות (השותפות המרכזיות בקואליציה) לא הצביעו בעד הצעות החוק הללו, למעט חבר כנסת אחד מהליכוד שהודח לאחרונה מתפקידו כיו״ר ועדה בכנסת" – כשהם מתייחסים לח"כ יולי אדלשטיין, מבלי להזכיר את שמו במפורש. "ללא תמיכת הליכוד, הצעות החוק הללו אינן צפויות להתקדם".

כאמור, לפני סיום ביקורו המדיני בישראל, ואנס אמר בהצהרה לתקשורת כי "נעלבתי באופן אישי מההחלטה של הכנסת לקדם ריבונות ביהודה ושומרון – זה היה מטופש". הוא הדגיש כי "אם זה היה תרגיל פוליטי – אז זה היה תרגיל טיפשי, ואני נעלבתי מזה אישית. לא נאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית ולא היינו מרוצים מההצבעה הזו".