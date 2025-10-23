העיתון הלבנוני “א-דיאר” מדווח כי חיזבאללה מתכונן להסלמה קרובה באזור הבקעא, גיבש תוכנית צבאית חדשה לאחר חיסול נסראללה, ומאיים להגיב ישירות על כל תקיפה ישראלית ביבשה

העיתון הלבנוני “א-דיאר”, הנחשב מקורב לארגון הטרור חיזבאללה, פרסם הבוקר (חמישי) כי באזור הבקעא שבלבנון גובר החשש מהתלקחות ביטחונית נרחבת, שעשויה לפגוע במרכזי הכוח של הארגון.

לפי גורם ביטחוני לבנוני שצוטט בדיווח, חיזבאללה קיבל החלטה להגיב באופן מיידי וישיר על כל פעולה צבאית ישראלית בשטח היבשה. לדבריו, בישראל צפויה הסלמה קרובה, אך טען כי הארגון מצוי כיום בעמדה יציבה וחזקה יותר בהשוואה למצבו בתקופת הלחימה בצפון בשנת 2024.

הגורם טען עוד כי ישראל אינה מכירה את ההנהגה הצבאית החדשה של חיזבאללה, וכי פעולות החיסול שבוצעו עד כה התמקדו במפקדים זוטרים ובדרגי ביניים בלבד – ולא פגעו בבכירים.

בדיווח צוין כי חיזבאללה בחן את לקחי המלחמה הקודמת והחיסולים שבוצעו, ובתוכם גם חיסולו של מזכ"ל הארגון חסן נסראללה, וגיבש תוכנית צבאית מחודשת שמטרתה לחזק את ההגנה וההרתעה מול ישראל.