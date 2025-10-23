יועמ"ש מפלגת העבודה לשעבר, עו"ד דניאל כהן, התייחס היום (חמישי) ברדיו גלי ישראל, למשפט נתניהו ואמר: "אנחנו מדברים לכאורה על שיטות של סחיטה באיומים. אני חושב שאחרי מה שאנחנו שומעים במשפט – צריכה לקום ועדת חקירה שתבדוק את תיקי נתניהו, אבל קודם לכן – לשופטים יש את הסמכות לעצור את משפט נתניהו.
על הפרקליטות אני כמובן לא בונה. סביר להניח שהרצוג לא ישקול אפילו את הבקשה של נשיא ארה״ב לחון את נתניהו".
נזכיר כי אמש, ח"כ משה סעדה, התייחס למה שקרה באולם בית המשפט, שם מתנהל משפו של נתניהו וכתב: "מה שאירע כעת באולם בית המשפט בו מתנהל משפט ראש הממשלה, הוא בגדר רעידת אדמה. בתקופת כהונתי כסגן ראש מח״ש, פנה אליי מקור בכיר שכיהן בעבר כראש צוות חקירה בתיקי נתניהו, וביקש למסור מידע בלתי נתפס על פשעים של חוקרי המשטרה בתיקי ראש הממשלה".
עוד הוא הוסיף: "כאשר רציתי לפתוח בחקירה של החוקרים ולבדוק את המידע – הפרקליטות מנעה ממני לעשות זאת, סירבה להעניק למקור חסינות ולאחר שהעניין פורסם אף טענה שאין באמת מקור כזה ושמדובר בשקר. היום – האמת יוצאת לאור.
בבית המשפט נחשפה זהותו של אותו מקור שהפרקליטות טענה שהוא אינו קיים, והוא יעיד על פשעי החוקרים, על פשעי הפרקליטות ועל הניסיון להשתיק את האמת אך ורק כדי לפגוע בראש הממשלה. תיקי נתניהו נולדו בחטא ולכן הם חייבים להיקבר בקבורת חמור.
ובאשר לפשעי הפרקליטות וחוקרי המשטרה – אותם יש לחקור עכשיו!".
נזכיר כי מוקדם יותר היום, העיתונאי אבישי גרינצייג, פרסם כי דובי שרצר, לשעבר בכיר במח״ש, סיפר כעת על דוכן העדים לראשונה שהגורם בצוות החקירה בתיק נתניהו שפנה למח״ש בזמן אמת על פעולות לא חוקיות ופסולות בתיקי נתניהו הוא סנ״צ צחי חבקין.
זאת לאחר שבעבר הפרקליטות הכחישה ומסרה כי הטענות שקריות
האיש הזה צריך לעוף הביתה , ללא קשר למשפטו , הוא אסון מהלך , שמביא מוות והרס על כל המדינה . לאן נעלמו כל החלומות המטורפים , שעלו לנו בדור שלם שנמחק ? מה קרה לחלמות ההתישבות מחדש ? לטרנספר מרצון ? לשכונת השוטרים ? לבוננזה הנדל"נית ? לטיילת טראמפ ? וכמה מיליארדים עלו לנו הפנטזיות האלה ועוד יעלו ? ממשלה מהגיהנום, שרים מהשאול, וח"כים שהם המיץ של הזבל ....
יש לנו נאשם שאחראי לטבח של אלפי אזרחים , למאות חללים , לעשרות אלפי פצועים , עשרות אלפי הלומי קרב , מאות קטועי גפיים , ועוד כמה עשרות חילים מתאבדים ... ואתם מתעסקים בנסיונותיו להפוך את עצמו לקדוש מעונה .... אתם נורמלים ?המשך 15:30 23.10.2025
ואחרי כל התעמולה שלכם , נראה לכם הגיוני שראש ממשלה יכול לקבל מתנות במאות אלפי דולרים ? וזה במדינה שלמורה אסור לקבל מתנה ששוויה מעל 42 ₪ , מכתה שלמה ... לא מתלמיד בודד ... נראה לכם שראש ממשלה ינהל שיחות שוחד עם בעלים של עיתון ? ואחר כך יגיד שזה רק ב"כאילו" ... נראה לכם שראש ממשלה יכול לאשר מכירת צוללות מתקדמות למצרים בלי להוועץ בראשי מערכת הבטחון ללא ידיעתם ומאחורי גבם ? בן אם הוא אשם בפלילים ובין אם לא ... רק אידיוט ירצה שכזה אדם ינהל את עניני מדינתו ... ואת התוצאות כולכם רואים עכשיו ... וזו רק ההתחלה , כי החמאס לא הושמד , גם לא החיזבללה , ותוכנית הגרעין האיראני ממש לא חוסלה , וזה עלה לנו בעשרות אלפי חללים , פצועים , פגועי נפש , הלומי קרב , קטועי גפיים ... האידיוט הזה מחק דור שלם ...המשך 15:26 23.10.2025
