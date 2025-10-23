לאחר שאמש ח"כ סעדה התייחס לסערה במשפט נתניהו ואמר כי מדובר ב"רעידת אדמה", ‏יועמ"ש מפלגת העבודה לשעבר, עו"ד דניאל כהן, טען: "מדברים לכאורה על שיטות של סחיטה באיומים"

‏יועמ"ש מפלגת העבודה לשעבר, עו"ד דניאל כהן, התייחס היום (חמישי) ברדיו גלי ישראל, למשפט נתניהו ואמר: "אנחנו מדברים לכאורה על שיטות של סחיטה באיומים. אני חושב שאחרי מה שאנחנו שומעים במשפט – צריכה לקום ועדת חקירה שתבדוק את תיקי נתניהו, אבל קודם לכן – לשופטים יש את הסמכות לעצור את משפט נתניהו.

על הפרקליטות אני כמובן לא בונה. סביר להניח שהרצוג לא ישקול אפילו את הבקשה של נשיא ארה״ב לחון את נתניהו".

נזכיר כי אמש, ח"כ משה סעדה, התייחס למה שקרה באולם בית המשפט, שם מתנהל משפו של נתניהו וכתב: "מה שאירע כעת באולם בית המשפט בו מתנהל משפט ראש הממשלה, הוא בגדר רעידת אדמה. ‏בתקופת כהונתי כסגן ראש מח״ש, פנה אליי מקור בכיר שכיהן בעבר כראש צוות חקירה בתיקי נתניהו, וביקש למסור מידע בלתי נתפס על פשעים של חוקרי המשטרה בתיקי ראש הממשלה".

עוד הוא הוסיף: "‏כאשר רציתי לפתוח בחקירה של החוקרים ולבדוק את המידע – הפרקליטות מנעה ממני לעשות זאת, סירבה להעניק למקור חסינות ולאחר שהעניין פורסם אף טענה שאין באמת מקור כזה ושמדובר בשקר. ‏היום – האמת יוצאת לאור.

עוד באותו נושא נתניהו לואנס: "אנחנו לא מדינת חסות של ארה"ב" 12:21 | אוריאל בארי 7 0 😀 👏

‏בבית המשפט נחשפה זהותו של אותו מקור שהפרקליטות טענה שהוא אינו קיים, והוא יעיד על פשעי החוקרים, על פשעי הפרקליטות ועל הניסיון להשתיק את האמת אך ורק כדי לפגוע בראש הממשלה. ‏תיקי נתניהו נולדו בחטא ולכן הם חייבים להיקבר בקבורת חמור.

‏ובאשר לפשעי הפרקליטות וחוקרי המשטרה – אותם יש לחקור עכשיו!".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, העיתונאי אבישי גרינצייג, פרסם כי דובי שרצר, לשעבר בכיר במח״ש, סיפר כעת על דוכן העדים לראשונה שהגורם בצוות החקירה בתיק נתניהו שפנה למח״ש בזמן אמת על פעולות לא חוקיות ופסולות בתיקי נתניהו הוא סנ״צ צחי חבקין.

זאת לאחר שבעבר הפרקליטות הכחישה ומסרה כי הטענות שקריות