צה"ל תקף אתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה - חדשות סרוגים
חדשות סרוגים

תפריט

עוד
ברוך דיין האמת: הלך לעולמו העיתונאי עמוס ארבל סמוטריץ' לסעודים: "חברים לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים" הנעליים היו גדולות מידי? עדן בן זקן פרשה מהמחזמר "שלאגר" צה"ל תקף אתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה מטריד: לוחמי צה"ל תפסו "מיין קאמפף" במשרדי חמאס בחברון הבלוף של ש"ס נחשף | מלכיאלי: "אנחנו עדיין בקואליציה" יוקר המחייה: בשבוע הבא יתייקרו מחירי הביצים ​היסטוריה: קו מתח גבוה בין השומרון לבקעת הירדן לראשונה מאז ה-7.10: פסטיבל קולנוע דרום חוזר במתכונת מלאה נקבעו הפוליטיקאים שינאמו בעצרת לזכר רבין "סליחה שלא הגנו עליכם": תמיר אדר ז"ל הובא למנוחות המחזור בליגת האלופות ננעל עם שלוש תבוסות ומחווה לישראל מתימן לכותל: המורי בן ה־100 שמברך והברכות מתקימות חיים רמון משתלח: "חבורה של גמדים פוליטיים" שר התקשורת מול התקשורת: קרעי יגיע לראשונה לכנס העיתונות ביסמוט: "התנהלות הזויה וחצופה, לא יודעים מה להם" ח"כ מהליכוד: "יצחק עמית הוא עבריין, צריך לעמוד לדין" ברוכה השבה: ה-NBA חזרה עם תצוגות גדולות של הישראלים 96 גיבורים עולים שנפלו במלחמת חרבות ברזל יונצחו בטקס מרגש משבר גיוס החרדים: זו היחידה שעומדת להיסגר ברוך דיין האמת: הלך לעולמו העיתונאי עמוס ארבל סמוטריץ' לסעודים: "חברים לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים" הנעליים היו גדולות מידי? עדן בן זקן פרשה מהמחזמר "שלאגר" צה"ל תקף אתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה מטריד: לוחמי צה"ל תפסו "מיין קאמפף" במשרדי חמאס בחברון הבלוף של ש"ס נחשף | מלכיאלי: "אנחנו עדיין בקואליציה" יוקר המחייה: בשבוע הבא יתייקרו מחירי הביצים ​היסטוריה: קו מתח גבוה בין השומרון לבקעת הירדן לראשונה מאז ה-7.10: פסטיבל קולנוע דרום חוזר במתכונת מלאה נקבעו הפוליטיקאים שינאמו בעצרת לזכר רבין "סליחה שלא הגנו עליכם": תמיר אדר ז"ל הובא למנוחות המחזור בליגת האלופות ננעל עם שלוש תבוסות ומחווה לישראל מתימן לכותל: המורי בן ה־100 שמברך והברכות מתקימות חיים רמון משתלח: "חבורה של גמדים פוליטיים" שר התקשורת מול התקשורת: קרעי יגיע לראשונה לכנס העיתונות ביסמוט: "התנהלות הזויה וחצופה, לא יודעים מה להם" ח"כ מהליכוד: "יצחק עמית הוא עבריין, צריך לעמוד לדין" ברוכה השבה: ה-NBA חזרה עם תצוגות גדולות של הישראלים 96 גיבורים עולים שנפלו במלחמת חרבות ברזל יונצחו בטקס מרגש משבר גיוס החרדים: זו היחידה שעומדת להיסגר
ישראל במלחמה

צה"ל תקף אתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה

צה"ל תקף אתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה
תוצאות התקיפה בלבנון
חדשות סרוגים אריה יואלי

אריה יואלי | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 23.10.2025 / 13:08

Facebook Twitter WhatsApp

צה"ל ממשיך לתקוף בלבנון לפי צורך, ובצהרים בוצעה תקיפה על ידי מטוסי קרב באזור בעלבכ בבקעת הלבנון, בצפון מזרח המדינה. היעד: מחנה אימונים ואתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה

שנה להפסקת האש עם חיזבאללה, וצה"ל ממשיך לתקוף יעדים של ארגון הטרור, גם בתוך עומק לבנון. הפעם באזור בעלבכ בבקעת הלבנון צפונית מזרחית לגבול עם ישראל.

כלי התקשורת בלבנון מפרסמים תיעוד של תקיפה גדולה בהרים בסדרה של הפצצות ממטוסי קרב שהרימו פטריות עשן ענקיות לאוויר. תקיפה כזו מכונה "חגורת אש" והיא מאופיינת בהטלה של מספר פצצות בבת אחת בתא שטח קטן, בדרך כלל כדי להשמיד מנהרות ותת קרקע.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

ממראות התקיפה בבקאע

דובר צה"ל מסר: "לפני זמן קצר, צה"ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן, מספר מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא שבלבנון. בין המטרות שהותקפו, הותקף מחנה המשמש לאימוני מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה, בהם זוהו מחבלים מהארגון.

המחנה הצבאי שהותקף שימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות מחבלים, עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עוברים תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.

בנוסף, צה"ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן, תשתיות צבאיות באתר לייצור טילים מדוייקים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא שבלבנון, ותשתיות טרור באתר צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב שרבין בצפון לבנון. אחסון אמצעי הלחימה, הימצאותם של תשתיות הטרור וקיום אימונים צבאיים נגד מדינת ישראל על ידי מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".

רק אתמול חיסל צה"ל מפקד בכיר בכוח רדואן של חיזבאללה שעסק באגירת אמצעי לחימה, באזור דרום לבנון. התקיפות נגד יעדים של חיזבאללה נמשכים כל הזמן בשנה האחרונה.

חיזבאללה מנסה לשקם את יכולותיו

לפני כשבועיים הבאנו בסרוגים הערכה של אלוף משנה (מיל') ד"ר ז'ק נריה, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, שהתריע כי ארגון הטרור חיזבאללה עבר שיקום מואץ בעזרת איראן, חרף המכות הקשות שספג בשנים האחרונות.

לדבריו, למרות שמעל 2,500 מפקדים בארגון חוסלו, כולל בכירים במועצת השורא של חיזבאללה, האיראנים לא איחרו להיכנס לתמונה. "איראן העבירה מאות מיליוני דולרים, והחלה לשקם את כוח האדם ואת המערך הצבאי של הארגון", מסביר נריה. הוא מציין כי כיום לחיזבאללה יש כ־90 אלף לוחמים פעילים, והארגון ממשיך בהתחמשות אינטנסיבית ובבניית מערך הגנה נרחב בדרום לבנון.

נריה מדגיש כי "התפיסה השיעית היא שגם אם יובסו, מדובר בשליחות קדושה מבחינתם. אף אחד בלבנון לא מסוגל לפרק את חיזבאללה מנשקו, והם כבר נערכים לעימות הבא עם ישראל, לאחר סיום הלחימה בעזה".

חיזבאללה
ישראל במלחמה
תקיפה בלבנון

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים