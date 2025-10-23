צה"ל תקף אתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה

צה"ל ממשיך לתקוף בלבנון לפי צורך, ובצהרים בוצעה תקיפה על ידי מטוסי קרב באזור בעלבכ בבקעת הלבנון, בצפון מזרח המדינה. היעד: מחנה אימונים ואתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה

שנה להפסקת האש עם חיזבאללה, וצה"ל ממשיך לתקוף יעדים של ארגון הטרור, גם בתוך עומק לבנון. הפעם באזור בעלבכ בבקעת הלבנון צפונית מזרחית לגבול עם ישראל.

כלי התקשורת בלבנון מפרסמים תיעוד של תקיפה גדולה בהרים בסדרה של הפצצות ממטוסי קרב שהרימו פטריות עשן ענקיות לאוויר. תקיפה כזו מכונה "חגורת אש" והיא מאופיינת בהטלה של מספר פצצות בבת אחת בתא שטח קטן, בדרך כלל כדי להשמיד מנהרות ותת קרקע.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ממראות התקיפה בבקאע

דובר צה"ל מסר: "לפני זמן קצר, צה"ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן, מספר מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא שבלבנון. בין המטרות שהותקפו, הותקף מחנה המשמש לאימוני מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה, בהם זוהו מחבלים מהארגון.

המחנה הצבאי שהותקף שימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות מחבלים, עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עוברים תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.

בנוסף, צה"ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן, תשתיות צבאיות באתר לייצור טילים מדוייקים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא שבלבנון, ותשתיות טרור באתר צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב שרבין בצפון לבנון. אחסון אמצעי הלחימה, הימצאותם של תשתיות הטרור וקיום אימונים צבאיים נגד מדינת ישראל על ידי מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".

רק אתמול חיסל צה"ל מפקד בכיר בכוח רדואן של חיזבאללה שעסק באגירת אמצעי לחימה, באזור דרום לבנון. התקיפות נגד יעדים של חיזבאללה נמשכים כל הזמן בשנה האחרונה.

עוד באותו נושא תקיפה נוספת בלבנון: צה"ל חיסל מפקד מחלקה בכוח רדואן 11:47 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

חיזבאללה מנסה לשקם את יכולותיו

לפני כשבועיים הבאנו בסרוגים הערכה של אלוף משנה (מיל') ד"ר ז'ק נריה, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, שהתריע כי ארגון הטרור חיזבאללה עבר שיקום מואץ בעזרת איראן, חרף המכות הקשות שספג בשנים האחרונות.