לקראת יום העלייה הממלכתי, יתקיים אירוע הנצחה מיוחד לזכרם של 96 חיילים ואנשי כוחות הביטחון עולים שנפלו במלחמת "חרבות ברזל". האירוע ייערך במעמד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, ויכבד את זכרם של גיבורים אלה שבחרו לעלות לישראל ולהגן עליה במסירות נפש.

הנופלים, שהגיעו ממגוון מדינות ברחבי העולם, מגלמים את מורשת העלייה במלוא עוצמתה. חלקם היו עולים חדשים שהגיעו בשנים האחרונות, ואחרים עלו לפני עשרות שנים, אך כולם חלקו מחויבות עמוקה למדינת ישראל.

במהלך האירוע, יוענק למשפחות השכולות ספר הנצחה ייחודי, המאגד את סיפורי חייהם של הנופלים. כל חלל זוכה לעמוד המוקדש לו, הכולל את סיפור חייו, שירותו הצבאי, דברי משפחתו, ציטוט אישי וקוד QR המוביל לעמוד ההנצחה המקוון שלו באתר "אחוות עולים".

סטיקרי הנצחה: יוזמה חדשה לזכר החללים

עמותת "לובי המיליון" זיהתה כי כמעט ולא קיימים סטיקרי הנצחה המוקדשים לחיילים עולים שנפלו, למרות התופעה הרווחת של מדבקות זיכרון בישראל מאז תחילת המלחמה. בתגובה, יזמה העמותה ייצור של 74 סטיקרי הנצחה אישיים, המיועדים לכל אחד מהחללים המופיעים בספר ההנצחה.

הסטיקרים, בעיצוב אנכי ייחודי, כוללים את תמונת החלל, ציטוט המאפיין אותו וקוד QR המוביל לעמוד ההנצחה המקוון. המדבקות יחולקו למשפחות ולחברים, במטרה להפיץ את זכר יקיריהם בקרב הציבור.

אלקס ריף, מנכ"לית "לובי המיליון", אמרה: "96 גיבורים שבחרו לבנות בישראל את עתידם, נתנו בסופו של דבר את חייהם כדי להגן עליה. החיילים ואנשי כוחות הביטחון העולים שנפלו במלחמה הם עדות חיה לכך שאהבת המולדת אינה נמדדת במילים אלא במעשים. זו חובתנו לעטוף את משפחותיהם ולהנציח את זכרם כדי לוודא שסיפורם לא יישכח לעולם."

גבורת העולים: השראה לעם היהודי

יו"ר הסוכנות היהודית, אלוף במיל' דורון אלמוג, הוסיף: "גבורתם של החיילים העולים מבטאת את הקשר העוצמתי בין העם היהודי למדינת ישראל – קשר של אמונה, תעוזה והקרבה. זכרם מהווה מקור השראה ועוצמה לצעירים יהודים רבים ברחבי העולם."

על פי נתוני "לובי המיליון", כ-3,905 חיילים בסדיר הם עולים חדשים, ו-2,576 הם חיילים בודדים ללא משפחה גרעינית בארץ. מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023, נפלו 916 חיילי צה"ל, כאשר 10%-15% מהם היו עולים או חיילים בודדים – מעל 90 גיבורים שהותירו חותם בל יימחה.

האירוע והיוזמות הנלוות ממחישות את המחויבות להנציח את זכרם של העולים שנפלו, תוך חיזוק הקשר בין העם היהודי למדינת ישראל.