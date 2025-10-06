1,152 חללי מערכות ישראל נפלו מאז 7.10, כ-42% (487) מתחת לגיל 21, 141 חללים מעל לגיל 40. מעל 6,500 בני משפחה נוספו למשפחת השכול, בהם כ-1,973 הורים שכולים, 351 אלמנות, 885 יתומים ו-3,481 אחים ואחיות שכולים

שנתיים לפרוץ מלחמת חרבות ברזל ובאגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, מפרסמים היום (ב'), את נתוני חללי המערכה.

לפי נתונים עדכניים 1,152 נופלים נוספו למניין חללי מערכות ישראל מבוקר שמחת תורה, כ"ד בתשרי (7.10.2023), בהם חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות שלחמו ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון.

לדברי אריה מועלם ממשרד הביטחון, בשנה האחרונה, נוספו 262 חללים למניין חללי מערכות ישראל, מעל 1,300 בני משפחה נוספו למעגל השכול, 240 יתומות ויתומים ומעל 751 אחים ואחיות. במשרד הביטחון מדגישים כי בימים הראשונים למלחמה, נערכו עשרות לוויות בו זמנית בבתי העלמין ברחבי הארץ. ומאז וגם כעת, המשימה העיקרית היא תמיכה במשפחות הנופלים וליווי אישי, שכולל מעטפת רגשית וכלכלית.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (קרדיט: דובר צה"ל)

לצד זאת אומר אריה מועלם , עסק האגף בהנצחת החללים, לרבות חידוש אנדרטאות קיימות והקמת חדשות. האגף הרחיב בתי עלמין קיימים, הוסיף חלקות חדשות והקים חלקות צבאיות בבתי עלמין אזרחיים בהתאם לצורך. נציין שמרבית הנופלים הינם גברים צעירים, רווקים בשירות סדיר.

לפי נתוני אגף ההנצחה מתחילת המלחמה ועד היום, נפלו 1,152 חללי מערכות ישראל: 1,035 חללי צה"ל – מתוכם 43 חברי כיתות כוננות, לצד 100 חללי משטרת ישראל, 9 חללי שב"כ ו-8 חללי שב"ס. כ-42% מהנופלים – 487 הם מתחת לגיל 21 ובשירות חובה. 337 מהם בני 22-30, 187 מהם בני 31-40 ועוד 141 בני 41 ומעלה.

מרבית הנופלים הם גברים- 1,086 ו-66 נשים. 801 הם רווקים ורווקות ו-327 מהם נשואים שהותירו אחריהם 351 אלמנות 885 יתומים ו-11 ארוסות.

318 אנשי מילואים נפלו במלחמה בגזרות השונות, לצד 283 אנשי קבע ו-43 חברי כיתת כוננות שנפלו במהלך המתקפה ב-7.10. 508 מהחללים הם משרתי חובה.

הנופלים הותירו אחריהם 1,973 הורים שכולים, 351 אלמנות, 885 יתומים ו-3,481 אחים ואחיות שכולים.

נתון מצמרר מדבר על למעלה מ-200 חללים נקברו בהר הרצל, כאשר לאורך השנתיים האחרונות, קיימה היחידה להנצחת החייל לוויות ב-264 בתי עלמין וחלקות צבאיות ברחבי ישראל. בנוסף, הרחיבה 24 חלקות והקימה בתי עלמין צבאיים.

הבאת החללים לקבר ישראל נעשתה בהתאם לבקשת המשפחות, ביניהם; 371 חללים נקברו באזור ירושלים, מתוכם 220 בהר הרצל, 304 נקברו באזור המרכז, מתוכם 53 בקריית שאול, 235 חללים הובאו לקבורה באזור הדרום ו-234 באזור הצפון. 8 חללים הועברו לקבורה בחו"ל בטיפול וליווי מלא של עובדי אגף משפחות, הנצחה ומורשת.

לאור אירועי ה-7.10, נקברו 15 בני משפחה ביחד עם חלליהם. בנוסף, 21 חללים שנקברו בתחילת המלחמה הובאו לקבורה במקום מגוריהם כאשר המצב הביטחוני איפשר זאת.

בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל' אגף משפחות הנצחה ומורשת הרחיב את פעילותו ואת השירותים וההטבות למשפחות השכולות, ובהם: הקמת יחידה לטיפול במשפחות החטופים והנעדרים ובניית מעטפת תמיכה רגשית וכלכלית, הכרה בחברי כיתות הכוננות כחללי מערכות ישראל, הכרה בחיילי קבע בחופשה שנכחו בעוטף עזה ב-7.10 כחללי צה"ל, הכרה בארוסות להטבות כלכליות ורגשיות, הרחבת המעטפת הרגשית והתגמולים לגרושות החללים, מתן מעטפת רחבה לתמיכה באלפי האזרחים שנוספו למשפחת השכול ובניהם הורים שכולים צעירים, יתומים, אחים שכולים, ארוסות, ידועות בציבור.

אריה מועלם, סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון אומר: "מדינת ישראל נושאת על כתפיה מחיר כבד – ההיסטוריה של מדינתנו נכתבה בדם בנינו ובנותינו. שנתיים חלפו מאז פרוץ המלחמה ואגף משפחות, הנצחה ומורשת מתמודד עם היקפים של מעל 20 שנות עבודה".

עובדי האגף רואים בעשייתם שליחות וממשיכים להנציח את זכר הנופלים, לשמר מורשתם לדורות הבאים וללוות את המשפחות השכולות בתמיכה רגשית ורווחתית. כל משפחה היא עולם ומלוא וכך אנחנו מתייחסים אל בני המשפחות ומממשים את החוב המוסרי שלנו כחברה לנופלים ולבני משפחותיהם. בלבנו תפילה לשובם של החטופים, לרפואת הפצועים ולחזרתם בשלום של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון הנלחמים למען עתידנו".