לאחר מחזור גיוס של 13 חיילים בלבד ולאור העליה בגיוס לחטיבת החשמונאים, בצה"ל עומדים לסגור את פלוגת תומר החרדית בחטיבה הסגולה

משבר גיוס החרדים: בצה"ל מתקשים לעמוד ביעדי הגיוס, ולאור ירידה משמעותית בביקוש לפלוגה החרדית תומר שבחטיבת גבעתי היא עומדת להיסגר. כך דיווח לראשונה אמש יאיר אטינגר בכאן חדשות.

על פי הדיווח, לאחר שנים של דשדוש בשיעור המתגייסים ומחזור גיוס של 13 חיילים בלבד, בצה"ל שוקלים לסגור את פלוגת תומר בחטיבת גבעתי, שהיא אחת מארבעת מסלולי החי"ר היעודיים לחרדים.

בזרוע היבשה הוחלט שלא לפתוח את מסלול תומר בגיוס הקרוב בעוד כחודש, וזאת בעקבות "שפל מביך" בגיוס הקודם. רק 13 חיילים הצטרפו אז לפלוגה, קצת יותר משליש מהיעד שציפו לו.

פלוגת תומר מדובר באחד מארבעת מסלולי החי"ר הקרביים היעודיים לחרדים – בהם גם גדוד נצח יהודה, פלוגת ח"ץ צנחנים וחטיבת החשמונאים החדשה, וזהו המסלול הראשון מביניהם שצה"ל שוקל את סגירתו.

דובר צה"ל: "יש להסדיר מחדש את יעדי הגיוס

בדובר צה"ל אישרו הבוקר את הפרסום ומסרו:

"לאחר דיון שהתקיים בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הוחלט כי החל מהגיוס הקרוב יופסק הגיוס לפלוגת 'תומר' בחטיבת גבעתי. ההחלטה התקבלה מתוך צורך להסדיר ולמקד מחדש את יעדי גיוס החרדים, תוך מתן דגש על הצורך המבצעי ועל מנת לשמר אורח חיים מותאם למשרתים במסלולים החרדיים".

"החלטה זו עולה בקנה אחד עם הלקחים שהופקו מהליך גיוס החרדים בצה"ל, ובבסיסה עומדים חשיבות ההיבט המבצעי והיכולת לספק הכשרה איכותית, המותאמת לאורח חייו של הציבור החרדי".

"פלוגת תומר הוקמה בשנת 2014 ופעלה לאורך כל שנותיה בלחימה מבצעית, הגיעה להישגים משמעותיים ואף איבדה לוחמים, לרבות במלחמה הנוכחית. שם הפלוגה יישמר ומורשת הפלוגה תונצח במסגרת גדוד 'נצח יהודה', מתוך כבוד למורשת המכובדת וללוחמיה לאורך השנים".