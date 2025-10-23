איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית יציב קמפיין מחאה בסמוך להופעות אייל גולן בפארק הירקון, תחת הכותרת "מאמינות לטאיסיה ולנ'", כדי להביע תמיכה בנפגעות

לאחר ביטול הופעותיו של הזמר אייל גולן באצטדיון בלומפילד בעקבות מבצע "עם כלביא", העביר הזמר את סדרת הופעותיו לפארק הירקון בתל אביב. עם זאת, קבלת הפנים שתחכה לו ולקהל מעריציו אינה חגיגית בלבד: איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית יוצא בקמפיין מחאה נוקב, עם שלטים תחת הכותרת "מאמינות לטאיסיה ולנ'".

קמפיין המחאה: מסר של תמיכה ונראות

במוצאי שבת הקרוב, 25.10, יפתח סבב ההופעות של גולן בפארק הירקון. בתגובה, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית יציב קמפיין שבו יוצבו שלטי מחאה לאורך שדרות רוקח, בסמוך למתחם ההופעה. השלטים יציגו מסרים כגון: "מאמינות לטאיסיה ולנ', מאמינות גם לך!" ו"זמר מפורסם פגע בך? אל תישארי עם זה לבד".

מטרת הקמפיין, כפי שהגדיר האיגוד, היא להדגיש כי "לנפגעות ולנפגעים אין את הפריבילגיה לשכוח, וגם החברה הישראלית אינה יכולה להרשות לעצמה להתעלם, גם כשמדובר באדם מפורסם. למרות הניסיונות להשאיר את הטענות מאחור, מדובר באדם שניצל את מעמדו וכוחו ופגע בנשים צעירות".

קולן של הנפגעות: מאבק מתמשך

לדברי אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית: "אנחנו מלוות במשך שנים ארוכות את המאבק של טאיסיה ושל נ., זהו מאבק של נשים אמיצות וחזקות נגד אדם מפורסם שמעולם לא לקח אחריות אמיתית על מעשיו. אנחנו מחויבות להזכיר לציבור כי טאיסיה ונ. הן לא לבד, ואנחנו לא נשכח ונמשיך להיאבק ולהוקיע את המעשים הבלתי נסלחים של אייל גולן ושל מפורסמים אחרים המנצלים את מעמדם כדי לפגוע".

השלטים יוצבו כבר מחר (שישי) ויהיו מוכנים לקראת הקהל שיגיע להופעה במוצאי שבת. הקמפיין מבקש להעביר מסר ברור: התמיכה בנפגעות ובנפגעים נמשכת, והמאבק למען צדק לא יישכח.