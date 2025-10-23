שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, התייחס למצבה הפוליטי של האופוזיציה בזמן שנתניהו כבר החל את קמפיין הבחירות שלו, ותקף את בני גנץ

יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', אביגדור ליברמן – שרואה את עצמו כראש הממשלה הבא – התייחס הבוקר למספר סוגיות שעל סדר היום, ביניהן מצבה של האופוזיציה לקראת הבחירות ההולכות וקרבות.

בראיון לכאן רשת ב' ליברמן נשאל מדוע מפלגות האופוזיציה אינן מגובשות בזמן שנתניהו כבר התחיל את קמפיין הבחירות שלו. ליברמו השיב: "לאופוזיציה יש שני תפקידים: לעצור את חוק ההשתמטות ולעצור את השתלטות נתניהו על בית המשפט העליון. אנחנו בקרב בלימה, יושבים כולנו יחד, יש אסטרטגיה משותפת".

ארכיון. צילום: ערוץ כנסת

במהלך הריאיון, ליברמן מנה ארבע מפלגות שבעיניו ראויות להתמודד בבחירות הקרובות, אך השמיט את 'כחול בלן' בראשות בני גנץ, ואת 'ישר' של גדי איזנקוט. לדבריו: "מי שהצביע לגנץ – מצביע לנתניהו. איזנקוט, אני מאוד מעריך אותו. אני מאמין שהוא מבין שהוא יצטרך לחבור בסוף לאחת מארבע המפלגות שציינתי".

באשר לאפשרות לפיה נתניהו יפסיד ומפלגות האופוזיציה יקימו ממשלה, ליברמן הבהיר כי "נתניהו לא יהיה חבר בממשלה שלנו, הוא צריך ללכת הביתה ולתת את הדין על 7 באוקטובר".