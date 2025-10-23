האקדמיה ללשון עברית ממשיכה להעשיר את הידע של דוברי השפה, והבוקר – לרגל ראש חודש חשוון – היא מסבירה את מקורו של השם ומתי התחילו להוסיף לו את המילה "מר".
באקדמיה הזכירו כי "היום א' במרחשוון תשפ"ו, ושאלה אחת מעסיקה אתכם: למה רק החודש הזה זכה בתואר הכבוד "מר"? או שאתם בכלל מאלו שלא מכבדים וקוראים לו פשוט חשוון?".
באקדמיה צירפו הסבר וציינו: "השם מרחשוון שאול מן הבבלית ומורכב משתי מילים בבליות: וַרְחֻ (waraḫ) שַׁמְנֻ (samna), שפירושן היֶרח השמיני. בבבלית המאוחרת נהגו להחליף בין ההגאים ו–מ (וַרְחֻ הפך ל"מרח", שַׁמְנֻ הפך ל"שוון"), וכך נולד בעברית צירוף המילים "מרחשוון".
"לימים שכחו דוברי העברית את משמעו המקורי של שם החודש, והוא נחלק בתודעת רבים לשני רכיבים חדשים: 'מר' ו'חשוון', ומשם קצרה הדרך ל"חשוון" בלבד".
"בקיצור, אין מדובר ב"מר". סליחה, חשוון", הבהירו באקדמיה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים