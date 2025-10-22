כביש 4 נחסם לתנועה בגלל הפגנת חרדים נגד הגיוס. מהמשטרה נמסר: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק"

כביש 4 נחסם היום (רביעי) לתנועה בגלל הפגנת חרדים נגד הגיוס. מהמשטרה נמסר: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות תוך חילוץ כלי רכב".

הסדרי תנועה כביש 4: כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון – התנועה מופנת לכביש 471. כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה. המשטרה הוסיפה: "שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומבצעים הכוונת תנועה. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת".

מוקדם יותר היום פורסם כי הרב משה הלל הירש ממנהיגי הציבור החרדי נשאל האם להוציא את כל הישיבות למחאה מול כלא 10 על מעצר המשתמטים. הוא ענה להוציא רק הישיבה של המשתמט והדגיש לא להתעמת עם כוחות הביטחון. הרב הירש אמר כי יכול להיות שתתקיים עצרת גדולה, למרות תחילת הזמן כנגד הגיוס.