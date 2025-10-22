ביפין ג׳ושי שנרצח בשבי ארגון הטרור חמאס הובא למנוחת עולמים בקנצ׳נפור מחוז ילדותו נפאל. מאות אנשים שהגיעו לכבד אותו בדרכו האחרונה

אמש (שלישי) ביפין ג׳ושי שנרצח בשבי ארגון הטרור חמאס הובא למנוחת עולמים בקנצ׳נפור מחוז ילדותו נפאל. מאות אנשים שהגיעו לכבד אותו בדרכו האחרונה.

ממטה משפחות החטופים נמסר: "מטה המשפחות להחזרת החטופים מחבק את משפחתו של ביפין ג׳ושי ז״ל שהובא למנוחות אתמול, בטקס שריפה הינדי במחוז ילדותו קנצ׳נפור בליווי מאות אנשים שהגיעו לכבד אותו בדרכו האחרונה. תנחומינו לבני המשפחה האבלים. המרחק הגיאוגרפי בין נפאל לישראל איננו קיים במפת הלב, נזכור את ביפין לעד".

משפחת ג׳ושי ביקשה למסור: "משפחת ג׳ושי מעריכה מאוד את התמיכה שקיבלה מאנשים רבים בישראל, בנפאל וברחבי העולם. אנשים שמעולם לא פגשו את ביפין אך הרגישו חיבור לנשמתו ולרוחו. מי יתן ונזכור אותו לנצח".