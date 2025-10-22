ביום ל' בתשרי תר"פ (24.10.19) שנתיים מיום תלייתם הובאו לקבורה שניים מלוחמי מתחרת ניל"י, יוסף לישנסקי ונעמן בלקינד שתרמו רבות לניצחונם של הבריטים במלחמת העולם ולסילוקם של התורכים מארץ ישראל

היום בהיסטוריה: ל' בתשרי. העלאת עצמות בלקינד ולישנסקי. אחד הערכים המקודשים לעם היהודי הוא להביא לקבר ישראל את חלליה ומתיה. מאמצים רבים עושה העם היהודי על מנת לממש ערך קדוש זה ובעבר תיקנו חכמנו ברכה מיוחדת על כך שלוחמי בית"ר הובאו לקבורה.

לאחר ההתרגשות שאחזה בנו בחזרתם השבויים החיים. אנחנו עוקבים בימים בנשימה עצורה ובדממה אחר החזרתם של חללינו השבויים וזר לא יבין זאת.

ביום ל' בתשרי תר"פ (24.10.19) שנתיים מיום תלייתם הובאו לקבורה שניים מלוחמי מתחרת ניל"י, יוסף לישנסקי ונעמן בלקינד שתרמו רבות לניצחונם של הבריטים במלחמת העולם ולסילוקם של התורכים מארץ ישראל.

התורכים שלטו בארץ, למצרים הוא עבר

נעמן בלקינד נולד בראשון לציון למשפחה שהייתה ממייסדי המושבה. למד ביפו והקים אגודה שנלחמה בהפצת השפה הצרפתית בהשפעת פקידות הברון רוטשילד.

לאחר שחרורו מהצבא התורכי, הצטרף נעמן לניל"י בהשפעת בן דודו אבשלום פיינברג. נעמן היה לאחד הפעילים הבולטים במחתרת והשתתף בפעולות רבות.

לאחר שאבשלום נרצח כשהיה בדרכו למצרים עם יוסף לישנסקי על מנת לחדש את הקשר עם הבריטים. יצא נעמן בעקבות בן דודו הנערץ והאהוב. בדרכו למצרים, נעזר במורה דרך ערבי שהסגירו לתורכים. הוא הועבר לדמשק ושם פגש את יוסף לישנסקי.

עוד באותו נושא היום בהיסטוריה: יוסף לישנסקי עולה לגרדום 10:06 | יאיר קליין 2 0 😀 👏

יוסף נולד באוקראינה. ועלה עם אביו ארצה. הוא הקים ארגון שמירה המקביל לארגון "השומר", בשם "המגן" שפעל לשמירה על מושבות הדרום.

הוא שימש כמוכתר של רוחמה ובשל כך הגיע לכלא באר שבע שבו היה כלוא אבשלום פיינברג מראשי ניל"י. יוסף העביר מסרים מאבשלום לאהרון אהרונסון וכך גיוס למחתרת ניל"י. כשצרו התורכים על זכרון יעקב ממנה פעלה המחתרת. ברח יוסף בעידודה של שרה אהרונסון. ולאחר נדודים רבים הוסגר לתורכים הועבר לכלא בדמשק ושם נתלה ביחד עם נעמן בלקינד.

העלה גם עצמותי אל ארצנו

שנתיים לאחר תלייתם הגיעו שמשון ואיתן בלקינד, אביו ואחיו של נעמן, לדמשק והעבירו את שרידי גופותיהם לבית הקברות בראשון לציון. להלוויה, שנערכה ביום ל' בתשרי תר"פ בבית העלמין בראשון לציון.

איתן בלקינד שביקר אותם בטרם תלייתם. מתאר את רגעיהם האחרונים של אחיו ושל יוסף חברו בטרם ואת בקשתם האחרונה:

"נעמן פנה אלי ואמר 'מסור את אהבתי לכל המשפחה היה אב לבני והדריכהו להיות יהודי טוב. ואם תוכך העלה את עצמותי אליכם'. יוסף פנה אלי ואמר אם תעלה באחד הימים את עצמות נעמן העלה גם עצמותי אל ארצנו".

ואכן קיים איתן את צוואת נעמן ויוסף צוואתו של יוסף הצדיק "והעליתם את עצמותי מזה איתכם"

ל' תשרי והעליתם את עצמותי…