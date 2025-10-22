שמונה מבני משפחה מכפר סבא תובעים את יוצרי "קופה ראשית" על סך 200 אלף ש"ח, לאחר שגילו סצנה שצולמה בבית העלמין ובה נראה קברה של סבתם. "זה גרם לנו צער עמוק, עשו צחוקים על הקבר של סבתא שלנו"

סערה סביב הסדרה הקומית "קופה ראשית": שמונה מבני משפחה מכפר סבא הגישו תביעה בסך 200 אלף שקלים נגד חברת ההפקות "יולי אוגוסט תקשורת", בטענה כי בעונה הרביעית של הסדרה שובץ קברה של סבתם המנוחה – אוקסנה גולדברג ז"ל, בסצנה שצולמה בבית העלמין בעיר, מבלי שקיבלו על כך אישור או הודעה מראש.

"גילינו במקרה שהקבר של סבתא מופיע בפרק"

לפי התביעה, שהוגשה לבית משפט השלום בכפר סבא באמצעות עו"ד אלכסנדר גלפנד, אחת הנכדות של גולדברג צפתה בפרק בשם "לוויה ראשית" וגילתה כי על המסך מופיעה המצבה של סבתה. בסצנה נראה בית עלמין אמיתי, כשאחת הדמויות, בגילומה של רבקה גור, מתבדחת על קבר, לכאורה כחלק מעלילה קומית. לדבריהם, הצילום נעשה בחלקה האמיתית של המנוחה.

צפו בסצנה המדוברת

"זה גרם לי צער עמוק שעשו צחוקים על הקבר של סבתא", ציינה אחת התובעות בכתב התביעה. "אף אחד מחברת ההפקות לא קיבל את אישורנו לצלם את הסצנה על הקבר של סבתא שלנו".

ניסיונות לפיצוי שלא צלחו

לאחר פנייתם של בני המשפחה להפקה ולתאגיד השידור, נציגת החברה יצרה עמם קשר והציעה פיצוי כספי סמלי, שלטענתם עמד תחילה על 1,000 שקלים ובהמשך הועלה ל־5,000 שקלים. בנוסף, נמסר כי הוצע להם "מחווה יצירתית" – הזדמנות לאחד מבני המשפחה להופיע בפרק עתידי. המשפחה דחתה את ההצעות וטענה כי מדובר ב"התייחסות מזלזלת למקרה רגיש ופגיעה בכבוד המת".

לטענתם, גם לאחר שפנו בדרישה להסרת הקטע – הסצנה נותרה זמינה לצפייה, הן בשידורים החוזרים והן בפלטפורמות הדיגיטליות של התאגיד.

המשפחה דורשת: פיצוי והסרה מיידית

במסגרת התביעה, מבקשת המשפחה כי ההפקה והתאגיד יסירו לאלתר את הסצנה מכל המדיות, ויפצו אותם על עוגמת הנפש, הפגיעה הרגשית וההפרה של פרטיות המנוחה. נכון לעכשיו, טרם הוגשה תגובת ההפקה או כתב הגנה.