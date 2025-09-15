קופה ראשית בדרך לקולנוע! כאן הכריזה על סרט ראשון לסדרה הקומית האהובה, שייצא בקיץ 2026. צוות "שפע יששכר" יוצא להרפתקה פרועה מתא המעצר ועד למסע בריחה מטורף

הכינו את הפופקורן: כאן – תאגיד השידור הישראלי, הכריז היום (15 בספטמבר 2025), בכנס התוכן השנתי שנערך במוזיאון ארץ ישראל, על הפקת סרט קולנוע ראשון לסדרת הקומדיה המצליחה "קופה ראשית". הסרט, שיופץ בקיץ 2026 על ידי סרטי יונייטד קינג, יסמן את הפעם הראשונה שבה סדרה מבית כאן עושה את הדרך למסך הגדול.

צפו בטיזר של "קופה ראשית – הסרט"

קומדיית פשע עם צוות "שפע יששכר"

"קופה ראשית – הסרט" צפוי להיות קומדיית פשע מפתיעה, שתיקח את הדמויות האהובות מהסופר ביבנה להרפתקה שלא נראתה כמותה. העלילה תתחיל בתא מעצר ותתגלגל למסע בריחה פרוע, שבו עובדי "שפע יששכר" מואשמים בפשע חמור ונאבקים להוכיח את חפותם. לצד הקאסט הקבוע יצטרפו גם שחקנים חדשים שיתבלו את העלילה.

מהסופר לבמות הגדולות

קופה ראשית עלתה לשידור ב-2018 והצליחה להפוך מתיאור יומיומי של קופה בסניף דמיוני ביבנה לתופעה תרבותית ענקית. דמויות כמו כוכבה הקופאית הצינית (קרן מור), רמזי העובד המסור (אמיר שורוש), ושירה המנהלת התמימה (נועה קולר) הפכו לאייקונים מוכרים בכל בית.

עם השנים הסדרה כבשה את הצופים עם חמש עונות, עלתה לנטפליקס, וצברה קהל בינלאומי. ספיישלים מיוחדים, בהם "קופת ברזל" ששודר עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל והפך לסרטון הנצפה ביותר ביוטיוב ישראל בשנת 2024, רק הוכיחו עד כמה "קופה ראשית" הצליחה לגעת בלב הקהל.

עכשיו – למסך הגדול

עם מאות מיליוני צפיות בכל הפלטפורמות של כאן, קופה ראשית הפכה מזמן למותג תרבותי ישראלי. המעבר לקולנוע הוא שיא טבעי במסע ההצלחה שלה – ומציב את הדמויות האהובות של "שפע יששכר" באור חדש, בגרסה קולנועית רחבה, צבעונית וחגיגית במיוחד.