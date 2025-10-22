משרד הביטחון ועמותת הקצינים הדרוזים חנכו בכסרא-סמיע את מרכז סבן למורשת הלוחם הדרוזי – מוקד חדש להנצחת תרומת העדה לביטחון ישראל.

בטקס חגיגי ומרגש שנערך הבוקר (רביעי) בכסרא-סמיע, חנכו משרד הביטחון ועמותת הקצינים הדרוזים המשוחררים בישראל את מרכז סבן למורשת הלוחם הדרוזי – מוקד חדש להנצחת תרומתה רבת השנים של העדה הדרוזית לביטחון המדינה.

שיתוף פעולה רחב: ממשרד הביטחון ועד FIDF ומפעל הפיס

הקמת המרכז היא פרי שיתוף פעולה בין אגף התכנון והאגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, עמותת הקצינים הדרוזים המשוחררים בישראל, ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית (FIDF) ומפעל הפיס. בטקס נכחו הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית מוואפק טריף, התורם והפילנתרופ חיים סבן, מנהל FIDF אלוף (מיל') נדב פדן, ומנכ"ל מפעל הפיס עו"ד בני דרייפוס, לצד בכירי מערכת הביטחון ובכירי העדה הדרוזית.

הוקרה והנצחה: סיפור הלוחמים הדרוזים לדורות הבאים

המרכז החדש, שנקרא על שמו של התורם המרכזי חיים סבן, נועד להוקיר ולהנחיל את תרומתם הייחודית של בני העדה הדרוזית לביטחון ישראל, תוך הצגת סיפורם ההיסטורי והערכי לדורות הבאים. הוא ישמש כמרכז תרבותי-חינוכי שיארח תלמידים, חיילים ומבקרים מהארץ ומהעולם, ויקדם פעילויות בנושא מורשת, ערכים ושותפות הגורל בין העדה הדרוזית למדינת ישראל.

פרויקט לאומי בהובלת משרד הביטחון

המרכז נבנה בהובלת אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון, על שטח של כ-9 דונמים שהוקצה על ידי המועצה המקומית כסרא-סמיע. המתחם משתרע על פני כ-4,000 מ"ר וכולל אולמות תצוגה, חללי הנצחה, מרכז מבקרים וחללי פעילות חינוכית, במטרה להפוך לאתר מורשת מרכזי בצפון.

חזון לעתיד

במשרד הביטחון הדגישו כי מדובר בפרויקט ערכי ולאומי ראשון מסוגו, שנועד להעמיק את ההיכרות עם תרומת בני העדה הדרוזית לצה"ל ולמדינת ישראל. לדברי נציגי העמותה, המרכז יפעל לחיזוק הקשר בין הדורות ויהווה גשר של הערכה והוקרה בין החברה הישראלית לעדה הדרוזית.