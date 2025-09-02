פרס ביטחון ישראל הוענק בבית הנשיא, לצוותים של המערכות הביטחוניות על פרויקטים טכנולוגיים פורצי דרך שהשפיעו באופן משמעותי על הלחימה במלחמה

פרס ביטחון ישראל הוענק היום (שלישי) בבית הנשיא במעמד נשיא המדינה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, לצוותים של משרד הביטחון, צה"ל, המוסד, השב"כ והתעשיות הביטחוניות על פרויקטים טכנולוגיים פורצי דרך שהשפיעו באופן משמעותי על הלחימה במלחמת ׳חרבות ברזל׳

בין הפרויקטים הזוכים: נגמ"ש האיתן, יכולות ייחודיות שהובילו לחיסולו של נסראללה, מטוסי המשימה "שביט", "עיטם" ו"אורון". הפרס שעמד השנה בסימן מלחמת ׳חרבות ברזל׳, הוענק לשישה פרויקטים מצטיינים שתרמו תרומה משמעותית לביטחון המדינה ולשמירה על עוצמתה הטכנולוגית והמבצעית. בטקס השתתפו ראש המוסד, דדי ברנע, מ״מ ראש השב״כ ובכירים נוספים.

הפרויקטים הזוכים בפרס ביטחון ישראל

נגמ"ש האיתן: הפרס הוענק למנהלת המרכבה והרק"מ (מנת"ק) ולמנהל הרכש הביטחוני (מנה"ר) במשרד הביטחון, למחלקת אמל"ח ולבית הספר לניוד מבצעי בזרוע היבשה, לחיל הרפואה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ולחטיבת הנח"ל, על פיתוח ויצור "האיתן", רק"ם גלגלי 8X8 מותאם מבצעית לצרכי לוחמי החי"ר ומאפשר הפעלה במתארי לחימה רוויי איומים באופן שלא היה עד כה.

נגמ"ש "האיתן" ביצע את טבילת האש הראשונה שלו בהצלחה במהלך מלחמת 'חרבות ברזל', לקח חלק משמעותי בתמרון היבשתי, אפשר את הצלתם של מאות לוחמים פצועים והשתתף בחילוצם של חטופים מעזה. "האיתן" מפיתוח משרד הביטחון משלב טכנולוגיה מתקדמת ופורצת דרך והוא תוצאה של עבודה ושיתוף פעולה ארוך שנים בפיתוח, ייצור והטמעה של משרד הביטחון, צה"ל והתעשיות הביטחוניות.

מטוסי המשימה "שביט", "עיטם" ו"אורון": הפרס הוענק למנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא״ת) במשרד הביטחון, לתעשייה האווירית, לזרוע האוויר, לזרוע הים ולאגף המודיעין בצה"ל על פיתוח והפעלה של מטוסי המשימה "שביט", "עיטם" ו"אורון" המהווים מערך מבצעי בעל תרומה משמעותית וייחודית לביטחון המדינה. המערך מבוסס על טכנולוגיות מתקדמות המקנות יכולות שליטה, בקרה ומודיעין בכל זירות הלחימה.

חשיבות המערך התחדדה במהלך המלחמה, בהגנת שמי המדינה, שימור העליונות המודיעינית וכחלק מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל. פיתוח המערך משקף חדשנות, יצירתיות, תעוזה ויוזמה טכנולוגית לאורך שנים רבות לצד שיתוף פעולה יוצא דופן בין משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית.

פרס הוענק לשירות הביטחון הכללי על פיתוח מערכת מתוצרת היחידה הטכנולוגית של הארגון, בשילוב יחידות נוספות מקהיליית המודיעין והתעשייה הביטחונית. המערכת מהווה מענה טכנולוגי יוצא דופן, ובהפעלת היחידה המבצעית של השב"כ ופעילות טכנולוגית מודיעינית של אמ"ן, מאפשרת נגישות ליעדי עומק ותשתיות אויב. בזכות המערכת הושג במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' מודיעין יקר ערך, שתרם להצלחות משמעותיות.

בין הזוכים: המוסד וחברת אלביט מערכות

פרס הוענק למערך המבצעים המיוחדים באגף המודיעין, למנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון, לזרוע האוויר, לתעשייה האווירית ולחברת רפאל על פיתוח טכנולוגי- מבצעי כמענה לבעיה מבצעית המהווה איום אסטרטגי לביטחונה של מדינת ישראל. במהלך המלחמה הפרויקט הביא להישגים מבצעיים מרשימים באופן שהגן בצורה ישירה על חיי אזרחים ומנע הישג משמעותי לאויב.

פרס הוענק למוסד, לאגף המודיעין בצה"ל, למנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון, לזרוע האוויר, לחברת רפאל ולחברת אלביט מערכות על ביצוע ומימוש יכולות ייחודיות אשר הובילו לחיסולו של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, ולפגיעה אנושה בארגון הטרור במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' זאת באמצעות טכנולוגיות פורצות דרך, יצירתיות ונחישות.

פרס הוענק לחברת אלביט מערכות, ליחידת המו"פ במפא"ת, למחלקת אמל"ח בזרוע היבשה, לחט"ל באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, למנת"ק במשרד הביטחון, ולמרכז למחקר גרעיני על פיתוח מערכת מתקדמת פורצת דרך ובעלת הישג טכנולוגי ברמה העולמית. הפיתוח משקף יצירתיות החל מהצבת חזון מאתגר ועד למימושו.

בנוסף הוענקה תעודת הוקרה מיוחדת לחיל הרפואה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל, לשירותי הדם במד"א ולכנף כוחות האוויר והמיוחדים בזרוע האוויר על פרויקט "דם מלא לטיפול בפצועים". במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' נעשה לראשונה בעולם שימוש בדם מלא במקום בפלזמה וכך ניצלו חייהם של פצועים רבים. השימוש בדם מלא נחשב לאתגר בעולם המערבי בעיקר עקב המורכבות לשנע ולטפל בו.