לאחר שילדה בת עשר הותקפה בידי מהגר בדבלין, התפרצו באירלנד מהומות אלימות: ניידות הוצתו, בקבוקי תבערה נזרקו, ושישה נעצרו במחאה נגד ההגירה.

לאחר שילדה בת עשר הותקפה על ידי מהגר מוסלמי בן 26, אירלנד הידרדרה למהומות חסרות תקדים. ניידות משטרה הוצתו, בקבוקי תבערה הושלכו, וריכוזי מהגרים הותקפו בידי מאות מפגינים אירים שזעמו על מדיניות ההגירה הבלתי מוגבלת למדינה.

האירוע החל בדרום־מערב דבלין, המשמש ברובו כמרכז קליטה למבקשי מקלט ומהגרים, רובם המוחלט ממדינות איסלאמיות.

הילדה, שהייתה תחת חסות רשויות הרווחה, נראתה לאחרונה מחוץ למלון – זמן קצר לפני שנמצאה כשהיא פצועה, חבולה ובעלת הכרה חלקית. החשוד, גבר בן 26 שמחזיק במעמד של מבקש מקלט, נעצר על ידי משטרת אירלנד והובא בפני בית משפט.

הדיווחים על התקיפה התפשטו במהירות ברשתות החברתיות, והובילו להתפרצות מחאה אלימה בהשתתפות אלפי מפגינים. במהלך הלילה הוצתו ניידות משטרה, נופצו חלונות, והושלכו בקבוקי תבערה לעבר שוטרים.

ראש ממשלת אירלנד, מיכאל מרטין, גינה אף הוא את האירועים ואמר כי "אין הצדקה לאלימות או לגזענות מכל סוג". עם זאת, גורמים פוליטיים שמרניים באופוזיציה טוענים כי הממשלה איבדה שליטה על מדיניות ההגירה, וכי הציבור האירי מרגיש "שקולו אינו נשמע".

המהומות הנוכחיות הן האחרונות בשורה של מחאות מתמשכות נגד פרויקטים לקליטת מהגרים ברחבי אירלנד. בשנים האחרונות נרשמה עלייה חדה במספר הפליטים במדינה, ובכמה עיירות קטנות דווח על מתיחות גוברת בין תושבים מקומיים לבין מהגרים.